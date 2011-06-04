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۱۴ خرداد ۱۳۹۰، ۹:۰۸

اردوخانی در گفتگو با مهر:

استقرار 50 پایگاه آتش نشانی در روستاهای بزرگ استان تهران

استقرار 50 پایگاه آتش نشانی در روستاهای بزرگ استان تهران

تهران – خبرگزاری مهر: مدیرکل امور روستایی استانداری تهران گفت: 50 پایگاه آتش نشانی برای اطفای حریق منازل و مزارع در روستاهای بزرگ تهران احداث می شود.

حمید اردوخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت احداث ایستگاههای آتش ‌نشانی در روستاها اضافه کرد: با توجه به شرایط فراهم شده و مصوبات استانی قرار است 50 پایگاه آتش‌نشانی نیز در روستاهای بزرگ برای اطفای حریق، آتش‌ سوزی منازل و یا مزارع کشاورزی راه ‌اندازی شود.

وی در خصوص احداث ساختمان‌ دهیاری برای روستاهای فاقد دهیاری یادآور شد: قرار بر این است طی سال جاری با اختصاص اعتبار برای روستاهای فاقد دهیاری، ساختمان دهیاری آنها احداث شود.

زباله روستاهای استان تهران به صورت مکانیزه جمع آوری می شود

مدیرکل امور روستایی استانداری تهران از جمع آوری زباله روستاهای استان تهران به صورت مکانیزه نیز خبر داد.

وی اظهار داشت: به ‌زودی زباله تمام روستاهای استان تهران به صورت مکانیزه جمع‌آوری و در صورت تأمین اعتبارات بهسازی معابر روستاها نیز اجرایی خواهد شد.

وی شرایط روستاهای استان تهران را به دلیل قیمت زمین و شرایط فرهنگی و اجتماعی با روستاهای کشور متفاوت دانست و افزود: روستاها نباید یک مصرف ‌کننده محض باشند بلکه باید حال و هوای روستایی خود را حفظ کنند و زمانی که نام روستا به میان می‌آید مؤلفه‌های روستا قابل لمس باشد.

کد مطلب 1327605

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