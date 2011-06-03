مهمترین انگیزه امام برای آغاز حرکت انقلابی احیای اسلام بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن کازرونی با بیان این مطلب در خطبه های این هفته نماز جمعه کرج ضمن دعوت مردم به رعایت اخلاق اسلامی و دعوت آنان به تقوی الهی اظهار داشت: در اسلامی که حضرت امام (ره) به آن توجه داشت سیاست بدون دیانت و دیانت بدون سیاست معنی نداشت.

وی افزود: از دیگر ویژگی های امام روحیه مقاومت و فرهنگ شهادت و جهاد بود که طی سالهای پیش از انقلاب نیز همواره مدنظر قرار داده و حتی در آن سالها نیز در نامه های خود بر این فرهنگ تاکید داشتند.

کازرونی با اشاره به اینکه توجه به محرومان و مستضعفان از نکات قابل تاملی بود که همواره مورد توجه رهبر کبیر انقلاب قرار داشت، یادآور شد: در فرمایشات امام راحل دیده می شود که از این مهم به عنوان "پابرهنگان ولی نعمتان ما هستند" یاد شده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه روحیه آرمان خواهی در شخصیت امام به خوبی قابل مشاهده است، تصریح کرد: وقتی تقسیم بندی جهان به دو بلوک شرق و غرب منتهی شد، رهبر کبیر انقلاب تقسیم بندی سومی را برای جهان اسلام تعریف کردند که در آن با تاکید بر روحیه استقلال طلبی، آرمان خواهی را به مسلمانان گوشزد کردند.

وی گفت: علی رغم آنکه روحیه آرمان خواهی معمولا در سنین بالا کمرنگ می شود اما شاهدیم که امام هرگز از این مهم غافل نشد که لازم است این نکته اساسی بیش از پیش مورد توجه جوانان قرار گیرد.

رهبر انقلاب هیچگاه به کسی اجازه تفرقه نداد

امام جمعه کرج در ادامه با بیان اینکه امام راحل در طول حیات خود به کسی اجازه تفرقه افکنی نداد، عنوان کرد: توجه به وحدت و تاکید بر آن از اهم موارد و مسائلی بود که امام راحل( ره) در طول حیات خود آن را مورد توجه قرار داده و همواره بر آن تاکید داشتند.

وی افزود: این دسیسه دشمنان است که در طول انقلاب سعی داشتند با ایجاد تفرقه در میان مسلمانان و مردم ایران سد محکمی در برابر وحدت ایجاد کنند اما اگر مسلمانان به ندای امام لبیک دهند دشمن هیچگاه تاب مقاومت در برابر این سیل خروشان را نخواهد داشت.