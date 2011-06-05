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۱۵ خرداد ۱۳۹۰، ۹:۲۵

برگزاری آزمون در 19 خرداد/

آغاز انتخاب محل در دستیاری داروسازی از 17خرداد/ جزئیات برگزاری آزمون

آغاز انتخاب محل در دستیاری داروسازی از 17خرداد/ جزئیات برگزاری آزمون

مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت جزئیات انتخاب محل تحصیل و دریافت کارت ورود به جلسه بیست و سومین آزمون دکتری تخصصی رشته های تخصصی داروسازی را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان شرکت در بیست و سومین دوره آزمون پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در رشته های تخصصی داروسازی می توانند از ساعت 18 روز سه شنبه 17 خرداد 90 با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir نسبت به انتخاب محل تحصیل اقدام کنند.

همچنین داوطلبان این دوره از آزمون می توانند با ورود به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کارت ورود به جلسه آزمون کتبی را نیز دریافت کنند داوطلبان پیش از دریافت کارت باید محل تحصیل خود را انتخاب کنند.

بیست و سومین دوره آزمون پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در رشته های تخصصی داروسازی رأس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 19 خرداد 90 در یکی از پردیس های دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود و نشانی محل آزمون روی کارت ورود به جلسه درج خواهد شد.

این دوره از آزمون در 12 رشته تخصصی فارماسیوتیکس، شیمی دارویی، فارماکوگنوزی، بیوتکنولوژی دارویی، سم شناسی، داروسازی بالینی، داروسازی سنتی، اقتصاد و مدیریت دارو، کنترل دارو، داروسازی هسته ای، نانوفناوری دارویی، زیست مواد دارویی برگزار می شود.

192 نفر در دانشکده های داروسازی تهران، شهیدبهشتی، تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، اهواز، کرمان، ساری و انستیتو پاستور پذیرفته می شوند.

کد مطلب 1327656

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