آغاز انتخاب محل در دستیاری داروسازی از 17خرداد/ جزئیات برگزاری آزمون

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان شرکت در بیست و سومین دوره آزمون پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در رشته های تخصصی داروسازی می توانند از ساعت 18 روز سه شنبه 17 خرداد 90 با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir نسبت به انتخاب محل تحصیل اقدام کنند.

همچنین داوطلبان این دوره از آزمون می توانند با ورود به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کارت ورود به جلسه آزمون کتبی را نیز دریافت کنند داوطلبان پیش از دریافت کارت باید محل تحصیل خود را انتخاب کنند.

بیست و سومین دوره آزمون پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در رشته های تخصصی داروسازی رأس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 19 خرداد 90 در یکی از پردیس های دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود و نشانی محل آزمون روی کارت ورود به جلسه درج خواهد شد.