همه گوش به فرمان رهبریم/ لزوم هوشیاری در مقابل جریان انحرافی

به گزارش مهر، آیت الله سید یحیی جعفری در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان با اشاره به قدرت نظام جمهوری اسلامی گفت: این قدرت و صلابت با تکیه بر اندیشه های امام راحل(ره) و رهبری هوشمندانه مقام معظم رهبری به وجود آماده است و امروز هم شاهدیم که انقلابهای مردمی با الگو گیری از نظام اسلامی در نقاط مختلف جهان بخصوص کشورهای اسلامی درحال روی دادن است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان با دعوت به هوشیاری مردم گفت: امروز باید مراقبت کنیم که برخی جریانهای انحرافی به کشور ضربه نزنند هر چند از ابتدای انقلاب جریانهای انحرافی بودند و سرکوب شده اند.

امام جمعه کرمان ادامه داد: در این خصوص رهبر معظم انقلاب بر همه چیز تسلط دارند و در صورت لزوم رهنمود خواهند داد.

وی گفت: که در صورت لزوم افشاگری در خصوص جریانهای انحرافی را انجام خواهیم داد.

وی بر بصیرت بالای مردم تاکید کرد و گفت: نیاز امروز نظام اسلامی وحدت است و باید مردم و مسئولان وحدت داشته باشند و نباید کاری کرد که این وحدت خدشه دار شود.

امام جمعه کرمان گفت: در صورت صلاحدید با این جریانات با قاطعیت برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه دشمنان همراه درصدد ضربه زدن به انقلاب بوده اند گفت: در زمان ارتحال امام خمینی(ره) مجلس خبرگان با توجه به رهنمود امام راحل آیت الله خامنه ای را به رهبری جامعه اسلامی برگزیدند و این انتخاب شایسه دشمنان را مایوس کرد.

وی با اشاره به خصوصیت امام خمینی (ره) گفت: وی فردی شجاع و مدبر بود و 32 سال پیش دست به انقلابی زد که هم اکنون موجب بروز انقلاب در سایر کشورهای اسلامی شده است.

وی خواستار تبیین خصوصیات امام خمینی (ره) در جامعه شد و گفت: نظام اسلامی با تکیه بر این ارزشها و رهبری مقتدرانه مقام معظم رهبری با اقتدار به سمت تعالی پیش می رود.