همه گوش به فرمان رهبریم/ لزوم هوشیاری در مقابل جریان انحرافی

به گزارش مهر، آیت الله سید یحیی جعفری در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان با اشاره به قدرت نظام جمهوری اسلامی گفت: این قدرت و صلابت با تکیه بر اندیشه های امام راحل(ره) و رهبری هوشمندانه مقام معظم رهبری به وجود آماده است و امروز هم شاهدیم که انقلابهای مردمی با الگو گیری از نظام اسلامی در نقاط مختلف جهان بخصوص کشورهای اسلامی درحال روی دادن است.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان با دعوت به هوشیاری مردم گفت: امروز باید مراقبت کنیم که برخی جریانهای انحرافی به کشور ضربه نزنند هر چند از ابتدای انقلاب جریانهای انحرافی بودند و سرکوب شده اند.
امام جمعه کرمان ادامه داد: در این خصوص رهبر معظم انقلاب بر همه چیز تسلط دارند و در صورت لزوم رهنمود خواهند داد.
وی گفت: که در صورت لزوم افشاگری در خصوص جریانهای انحرافی را انجام خواهیم داد.
وی بر بصیرت بالای مردم تاکید کرد و گفت: نیاز امروز نظام اسلامی وحدت است و باید مردم و مسئولان وحدت داشته باشند و نباید کاری کرد که این وحدت خدشه دار شود.
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