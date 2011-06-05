پذیرش 6هزار نفر در کنکور دکتری/ انتشار کارنامه نهایی در اواخر خردادماه

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبانی که به دانشگاهها معرفی شده اند می توانند بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده از سوی دانشگاهها که از 16 خرداد آغاز می شود در فرآیند مصاحبه شرکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: داوطلبان با دریافت کارنامه می توانند از نتیجه آزمون خود مطلع شوند و افرادی که نمره لازم را کسب کرده اند حداکثر به 5 دانشگاه معرفی شده اند.

معاون فنی و آماری سازمان سنجش گفت: کارنامه ای که برای داوطلبان اولین آزمون نیمه متمرکز دکتری (Ph.D) سال 1390 صادر شده است کارنامه اولیه بوده و شامل نمره داوطلب است و کارنامه نهایی در اواخر خردادماه منتشر می شود و در آن داوطلب نتیجه خود را در مقایسه با نمره آخرین فرد معرفی شده به دانشگاهها می سنجد.

خدایی گفت: برنامه مصاحبه دانشگاهها در یک دوره زمانی37 روزه تعیین و به گونه ای برنامه ریزی شده که دانشگاههای همجوار و رشته های مرتبط با فاصله زمانی نزدیک به هم، مصاحبه خود را انجام دهند.

وی یادآور شد: 15 هزار نفر از میان 131 هزار نفر داوطلب آزمون نیمه متمرکز دکتری به دانشگاهها معرفی شده اند و دانشگاهها نیز تا اواسط مردادماه نتایج را به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می شود.

معاون سازمان سنجش تاکید کرد: نتایج نهایی شهریورماه اعلام می شود و حدود 6 هزار نفر در نهایت پذیرفته می شوند.

وی درباره جزئیات مصاحبه آزمون دکتری خاطرنشان کرد: دانشگاهها در نحوه برگزاری مصاحبه اختیارات خود را دارند اما به طور کلی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری از نظر دانشگاه مهم است البته ممکن است دانشگاهی تنها به دریافت سوابق آموزشی، پژوهشی فرد اکتفا کند و آن را مورد بررسی قرار دهد و برخی از دانشگاهها مصاحبه شفاهی برگزار کنند.

به گزارش مهر، نخستین آزمون نیمه متمرکز دکتری (Ph.D) سال 90 روز 25 فروردین در 32 شهر و61 حوزه امتحانی با رقابت 130 هزار و 900 نفر در گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، کشاورزی، زبانهای خارجی، دامپزشکی، هنر و تربیت بدنی و 107 کد رشته برگزار شد.