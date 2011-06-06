منع شرکت در کنکور برای کنکوریهای بدون سابقه تحصیلی/ اشتباه فاحش داوطلب

محمدحسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای آخرین بار فرصتی برای داوطلبان کنکور 90 درنظر گرفته شده است که از 16 تا 21 خرداد سوابق تحصیلی خود را ارائه کنند.

آخرین فرصت داوطلبان کنکور 90 برای دریافت سوابق تحصیلی

وی گفت: تمامی داوطلبان کنکور 90 باید در تاریخ 16 تا 21 خرداد 90 به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند و از صحت اطلاعات ثبت نامی خود مطمئن شوند. آموزش پرورش نیز آمادگی دارد که در صورت تقاضای آنها کد رهگیری را با یک رسید به داوطلب ارائه دهد.

16 تا 21 خرداد 90 آخرین فرصت داوطلبان کنکور 90

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: کارگروه ماده 4 حذف کنکور با حضور وزیر علوم، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، نمایندگان وزارتخانه های آموزش پرورش و بهداشت و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شد و درباره افرادی که هنوز سوابق تحصیلی خود را برای شرکت در کنکور 90 دریافت نکرده اند، تصمیم گیری کرد.

50 هزار نفر هنوز سوابق تحصیلی از آموزش و پرورش نگرفته اند

وی افزود: 40 تا 50 هزار نفر از داوطلبان کنکور سراسری سال 90 هنوز سوابق تحصیلی خود را از آموزش و پرورش دریافت نکرده و به سازمان سنجش آموزش کشور ارائه نکرده اند.

سرورالدین خاطرنشان کرد: علی رغم اینکه در سال 89 فرصت های متعددی برای تکمیل اطلاعات ثبت نامی در کنکور سراسری 90 داده و اجازه داده شد که این افراد به صورت مشروط ثبت نام کنند اما متاسفانه هنوز حدود 50 هزار نفر بلاتکلیف مانده اند.

وی گفت: این گروه از داوطلبان چند دسته هستند، گروهی از آنها نتوانسته اند تاکنون سوابق تحصیلی خود را دریافت کنند و گروهی نیز دچار اشتباهاتی در ثبت نام شده اند.

داوطلبی سال فراغت از تحصیل را 80 ذکر کرده در حالیکه تاریخ تولدش سال 70 است

رئیس سازمان سنجش افزود: به طور نمونه با توجه به اینکه اعلام شده الزام برای درج سوابق تحصیلی برای فارغ التحصیلان پس از سال 84 است، گروهی از داوطلبان سال فراغت از تحصیل خود را پیش از سال 84 درج کرده اند در صورتی که توجه نکرده اند که در تاریخ تولد برخی از آنها سال 70 درج شده است.

وی تاکید کرد: متاسفانه برخی از داوطلبان دچار اشتباه شده اند و از افراد مطلع سئوال نکرده اند و همین مسئله باعث شده که شرایط را برای خود سخت کنند.

معاون وزیر علوم یادآور شد: کارگروه ماده 4 حذف کنکور برای آخرین بار، برای مساعدت بیشتر با داوطلبان کنکور و با همکاری آموزش و پرورش فهرست اسامی کسانی که کد رهگیری سوابق تحصیلی آموزش و پرورش را ندارند منتشر می کند. در واقع یک فهرست از سوی آموزش و پرورش و یک فهرست از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می شود.

فردی که کد رهگیری سوابق تحصیلی را نداشته باشد داوطلب کنکور محسوب نمی شود

وی گفت: فردی که کد رهگیری سوابق تحصیلی را نداشته باشد داوطلب کنکور محسوب نمی شود و نمی تواند کارت ورود به جلسه آزمون سراسری سال 90 را دریافت کند. تمامی داوطلبان کنکور باید کد رهگیری و سوابق تحصیلی را داشته باشند.

رئیس سازمان سنجش افزود: تمامی داوطلبانی که رسید از آموزش پرورش دریافت می کنند باید رسید مربوط به کد رهگیری را در نزد خود نگه دارند تا در زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون سراسری از آن استفاده کنند.

سازمان سنجش آموزش کشور 25 خرداد آخرین فایل را از آموزش پرورش تحویل می گیرد

وی اظهار داشت: سازمان سنجش آموزش کشور 25 خرداد آخرین فایل را از آموزش پرورش تحویل می گیرد و پرونده فایل داوطلبان کنکور 90 بسته می شود و افرادی که نام آنها در این فایل نباشد نمی توانند در آزمون سراسری 90 شرکت کنند.

نهایی شدن تاثیر 25 درصدی سوابق تحصیلی در کنکور 90

سرورالدین درباره مصوبه کارگروه ماده 4 حذف کنکور درباره تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 90 اظهار داشت: اعمال سوابق تحصیلی به جای معدل در کنکور 90 به میزان 25 درصد نهایی شد.

وی افزود: تاثیر سوابق تحصیلی به دانش آموز برای انتخاب رشته بیشتر کمک می کند زیرا در معدل ضریب دروس یک است اما در سوابق تحصیلی ضریب دروس متفاوت است و اگر فردی دروس مرتبط با رشته دلخواه را با ضریب بالاتری داشته باشد به تحصیل در رشته مورد نظرش کمک می کند.