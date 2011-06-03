تیم ملی فوتسال ایران در حسرت پیروزی/ ملی پوشان ایران برابر ژاپن متوقف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، روز سوم از تورنمنت پنج جانبه فوتسال چین بعدازظهر امروز جمعه با رویارویی تیم‌های ملی ایران و ژاپن آغاز شد. تیم ملی فوتسال کشورمان که در دو دیدار گذشته خود در این مسابقات به ترتیب مغلوب برزیل شده و برابر رومانی با نتیجه تساوی زمین را ترک کرده بود، مقابل ژاپن نیز به نتیجه‌ای بهتر از تساوی 2 بر 2 دست نیافت.

در این مسابقه که نیمه اول آن با برتری یک بر صفر تیم ژاپن به اتمام رسید برای تیم ملی ایران وحید شمسایی و علی کیایی موفق به گلزنی شدند. این نتیجه در حالی رقم خورد که تیم ملی فوتسال کشورمان تا دقایقی پایانی مسابقه با نتیجه 2 بر یک از حریف خود پیش بود.

این مسابقات از لحظاتی پیش با دیدار تیم‌های ملی فوتسال رومانی و برزیل پیگیری شده است.

ملی پوشان فوتسال کشورمان که در غیاب حسین شمس و با هدایت علی صانعی در مسابقات فوتسال پنج جانبه چین شرکت کرده‌اند فردا در آخرین دیدار خود در چارچوب این مسابقات مقابل چین صف آرایی خواهند کرد.

- نتایج دو روز نخست مسابقات فوتسال بین المللی چین به شرح زیر است:

روز اول:

* چین 2 - رومانی 3

* ایران یک - برزیل 3

روز دوم:

* ژاپن 3 - چین صفر

* رومانی 3 - ایران 3