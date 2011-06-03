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۱۳ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۳۸

تورنمنت فوتسال چین/

تیم ملی فوتسال ایران در حسرت پیروزی/ ملی پوشان ایران برابر ژاپن متوقف شدند

تیم ملی فوتسال ایران در حسرت پیروزی/ ملی پوشان ایران برابر ژاپن متوقف شدند

ملی پوشان فوتسال ایران سومین دیدار خود در تورنمنت پنج جانبه فوتسال چین را با تساوی برابر ژاپن پشت سر گذاشتند تا همچنان در حسرت پیروزی در این مسابقات باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز سوم از تورنمنت پنج جانبه فوتسال چین بعدازظهر امروز جمعه با رویارویی تیم‌های ملی ایران و ژاپن آغاز شد. تیم ملی فوتسال کشورمان که در دو دیدار گذشته خود در این مسابقات به ترتیب مغلوب برزیل شده و برابر رومانی با نتیجه تساوی زمین را ترک کرده بود، مقابل ژاپن نیز به نتیجه‌ای بهتر از تساوی 2 بر 2 دست نیافت.

در این مسابقه که نیمه اول آن با برتری یک بر صفر تیم ژاپن به اتمام رسید برای تیم ملی ایران وحید شمسایی و علی کیایی موفق به گلزنی شدند. این نتیجه در حالی رقم خورد که تیم ملی فوتسال کشورمان تا دقایقی پایانی مسابقه با نتیجه 2 بر یک از حریف خود پیش بود.

این مسابقات از لحظاتی پیش با دیدار تیم‌های ملی فوتسال رومانی و برزیل پیگیری شده است.

ملی پوشان فوتسال کشورمان که در غیاب حسین شمس و با هدایت علی صانعی در مسابقات فوتسال پنج جانبه چین شرکت کرده‌اند فردا در آخرین دیدار خود در چارچوب این مسابقات مقابل چین صف آرایی خواهند کرد.

- نتایج دو روز نخست مسابقات فوتسال بین المللی چین به شرح زیر است:
روز اول:
* چین 2 - رومانی 3
* ایران یک - برزیل 3

روز دوم:
* ژاپن 3 - چین صفر
* رومانی 3 - ایران 3

کد مطلب 1327690

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