تیم ملی فوتسال ایران در حسرت پیروزی/ ملی پوشان ایران برابر ژاپن متوقف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، روز سوم از تورنمنت پنج جانبه فوتسال چین بعدازظهر امروز جمعه با رویارویی تیمهای ملی ایران و ژاپن آغاز شد. تیم ملی فوتسال کشورمان که در دو دیدار گذشته خود در این مسابقات به ترتیب مغلوب برزیل شده و برابر رومانی با نتیجه تساوی زمین را ترک کرده بود، مقابل ژاپن نیز به نتیجهای بهتر از تساوی 2 بر 2 دست نیافت.
در این مسابقه که نیمه اول آن با برتری یک بر صفر تیم ژاپن به اتمام رسید برای تیم ملی ایران وحید شمسایی و علی کیایی موفق به گلزنی شدند. این نتیجه در حالی رقم خورد که تیم ملی فوتسال کشورمان تا دقایقی پایانی مسابقه با نتیجه 2 بر یک از حریف خود پیش بود.
این مسابقات از لحظاتی پیش با دیدار تیمهای ملی فوتسال رومانی و برزیل پیگیری شده است.
ملی پوشان فوتسال کشورمان که در غیاب حسین شمس و با هدایت علی صانعی در مسابقات فوتسال پنج جانبه چین شرکت کردهاند فردا در آخرین دیدار خود در چارچوب این مسابقات مقابل چین صف آرایی خواهند کرد.
- نتایج دو روز نخست مسابقات فوتسال بین المللی چین به شرح زیر است:
روز اول:
* چین 2 - رومانی 3
* ایران یک - برزیل 3
روز دوم:
* ژاپن 3 - چین صفر
* رومانی 3 - ایران 3
نظر شما