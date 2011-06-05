کمیته پژوهش اتحادیه «ادکا» فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، تشکیل شورا برای ترجمه منابع مرتبط با کتابداری، ویراستاری ترجمه‌های دانشجویی، تشکیل گروهی از متخصصان برای ارزیابی منابع مرتبط با رشته، تشکلیل گروه‌های دانشجویی برای ترجمه، معرفی اولویت‌های پژوهشی و اجرایی پروژه‌های تحقیقاتی در حوزه کتابداری و مدیریت هسته‌های علمی برای انجام فعالیت‌های پژوهشی از جمله اهدافی است که کمیته پژوهش بر اساس آنها شکل گرفته است.

این کمیته در چهارمین دوره ادکا دراستای تحقق اهداف خود با تشکیل کمیته‌ای متشکل از 11 عضو تشکیل شد و تاکنون فعالیت‌های چون ترجمه و چاپ دستنامه معرفی نرم افزار هیست سایت (نرم‌افزار مستندسازی)، گردآوری و چاپ مجموعه مقالات «چگونه‌های پژوهش»، گردآوری کتاب‌ها و مقالات در حوزه پژوهش، تهیه بروشور برای کارگاه‌ها و همایش‌های ادکا، تحلیل آماری فعالیت‌های ادکا و گردآوری و مستندسازی فعالیت‌های ادکا در 3 دوره گذشته را انجام داده است.

چهارمین دوره ادکا با مدیران جدید از آبان ماه سال گذشته آغاز به کار کرده است.