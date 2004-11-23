يارانه ي كتاب بايدبه آثار همسو با انقلاب تعلق گيرد

به گزارش خبر گزاري مهر ، در جلسه اي كه با حضور اصحاب فرهنگ و اهل قلم در مشهد برگزارشد نائب رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ، هفته كتاب را از اقدامات مفيد و موثر جمهوري اسلامي ايران در سالهاي اخير دانست كه باعث ايجاد رونق نشر و عرضه كتاب در كشور شده است .

آرين منش افزود : عليرغم گسترش انواع رسانه ها در جهان ، كتاب همواره كار كرد ارزشمند خود را در جهت انتقال دانش و معارف از نسل هاي گذشته به نسل هاي امروز حفظ كرده است .

وي در ادامه اظهار داشت : بسياري از نابساماني هاي موجود در حوزه نشر و گراني كاغذ در ماهاي اخير از فقدان سياست گذاري صحيح يارانه ها وغلبه رابطه ها ورانت ها بر ظوابط ناشي شده است .

وي تصريح كرد : براي ساماندهي اين امر لازم است يارانه هارا از بخش توليد به سمت مصرف سوق داده شود و هدف گزاري يارانه ها به سمت آثاري باشد كه با اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ودر جهت تعميق ارزشها، باورها ، معنويت ، هويت اسلامي - ايراني واعتلاي معرفت ديني باشد .