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۳ آذر ۱۳۸۳، ۱۳:۰۲

آرين منش :

يارانه ي كتاب بايدبه آثار همسو با انقلاب تعلق گيرد

نايب رييس كميسيون فرهنگي مجلس گفت : بسياري از نابساماني هاي موجود درحوزه ي نشر و گراني كاغذ در ماه هاي اخيرازفقدان سياست گذاري صحيح يارانه ها و غلبه رابطه ها و رانت ها بر ضوابط ناشي شده است .

به گزارش خبر گزاري مهر ، در جلسه اي كه با حضور اصحاب فرهنگ و اهل قلم در مشهد برگزارشد نائب رييس كميسيون فرهنگي  مجلس شوراي اسلامي ، هفته كتاب را از اقدامات مفيد و موثر جمهوري اسلامي ايران در سالهاي اخير دانست كه باعث ايجاد رونق نشر و عرضه كتاب در كشور شده است .

آرين منش  افزود : عليرغم گسترش انواع رسانه ها در جهان ، كتاب همواره كار كرد ارزشمند خود را در جهت انتقال دانش و معارف از نسل هاي گذشته به نسل هاي امروز حفظ كرده است .

وي در ادامه اظهار داشت : بسياري از نابساماني هاي موجود در حوزه نشر و گراني كاغذ در ماهاي اخير  از فقدان سياست گذاري صحيح يارانه ها وغلبه رابطه ها ورانت ها بر ظوابط ناشي شده است .

وي تصريح كرد : براي ساماندهي اين امر لازم است يارانه هارا از بخش توليد به سمت مصرف سوق داده شود و هدف گزاري يارانه ها به سمت آثاري باشد كه با اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ودر جهت تعميق ارزشها، باورها ، معنويت ، هويت اسلامي -  ايراني واعتلاي معرفت ديني باشد .

کد مطلب 132778

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