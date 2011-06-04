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۱۴ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۱۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

نجات 600 زائر از گرمازدگی/ استقرار 1300 امدادگر و موتورسوار

نجات 600 زائر از گرمازدگی/ استقرار 1300 امدادگر و موتورسوار

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر کشور از امداد رسانی به 600 مصدوم از شب گذشته تا ظهر شنبه خبر داد و افزود: این افراد که برای حضور در مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) به بهشت زهرا(س) آمده اند به دلیل گرمازدگی، خستگی و گرفتگی عضلات دچار مصدومیت شدند.

محمود مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر از ارائه خدمات امدادی به 600 زائر حرم مطهر امام خمینی (ره) از شب گذشته تا ظهر شنبه خبر داد و افزود: بیشتر این مصدومان به علت گرمازدگی و گرفتگی عضلات تحت مراقبت ویژه امدادی قرار گرفتند.

وی افزود: هم اکنون 10 گروه موتور سوار امدادی در میان زائران در حال تردد بوده تا موارد اورژانسی را پوشش دهند.

همچنین یک هزار و 300 امدادگر در تمام کشور برای پوشش امدادی مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) در حرم مطهر و بهشت زهرا(س) مستقر شده اند.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر از استقرار 200 آمبولانس و همچنین ایجاد پایگاههای سیار در مسیرهای قزوین - تهران، چالوس - تهران، قم - تهران و سمنان تهران خبر داد.

کد مطلب 1327809

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