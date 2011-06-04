نجات 600 زائر از گرمازدگی/ استقرار 1300 امدادگر و موتورسوار

محمود مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر از ارائه خدمات امدادی به 600 زائر حرم مطهر امام خمینی (ره) از شب گذشته تا ظهر شنبه خبر داد و افزود: بیشتر این مصدومان به علت گرمازدگی و گرفتگی عضلات تحت مراقبت ویژه امدادی قرار گرفتند.

وی افزود: هم اکنون 10 گروه موتور سوار امدادی در میان زائران در حال تردد بوده تا موارد اورژانسی را پوشش دهند.

همچنین یک هزار و 300 امدادگر در تمام کشور برای پوشش امدادی مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) در حرم مطهر و بهشت زهرا(س) مستقر شده اند.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر از استقرار 200 آمبولانس و همچنین ایجاد پایگاههای سیار در مسیرهای قزوین - تهران، چالوس - تهران، قم - تهران و سمنان تهران خبر داد.