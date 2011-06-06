عرضه یک نوع جدید خودروی چند منظوره برای مصارف جنگلبانی

امیر گلمکانی از محققان این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در این طرح موفق به عرضه خودروی چند منظوره شدیم، افزود: این خودرو مجهز به سیستم تعلیق دو جناقی است این سیستم علاوه بر دفع ضربات و جلوگیری از انحراف و چپ شدن خودرو، تواناییهای دیگری نظیر نگهداری میزان تنظیم چرخها در حالت صحیح، نگهداشتن ارتفاع خودرو در میزان ثابت، پشتیبانی از وزن خودرو و تنظیم نحوه پخش آن و نگهداشتن تایرها در تماس با جاده را نیز به خودرو عرضه می دهد.



وی با بیان اینکه در این خودرو چهار چرخ به صورت مستقل طراحی شده است، اظهار داشت: سیستم تعلیق این خودروی چند منظوره به گونه ای طراحی شده که باعث می شود این خودرو از قدرت مانوردهی بالایی برخوردار باشد.



گلمکانی موتور این خودرو را از نوع تک سیلندره ذکر کرد و ادامه داد: سوخت این خودرو بنزین است ولی در طرح توسعه ای تبدیل آن به هیبرید هستیم به گونه ای که بتوان در کنار بنزین از انرژی الکتریکی به عنوان سوخت استفاده کرد.



این محقق سرعت این خودرو را 60 کیلومتر در ساعت و میزان مصرف بنزین را 3 لیتر در 100 کیلومتر دانست.



وی با اشاره به کاربردهای این خودرو، یاداور شد: این خودرو قادر به انجام ماموریت های جنگلبانی، کشاورزی، معدنی و نظامی است و از سوی دیگر با توجه به جاذبه های توریستی کشور از آن می توان در جهت اهداف تفریحی و توریستی استفاده کرد.