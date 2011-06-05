سونی دوباره هک شد/ دسترسی به رمز یک میلیون کاربر

به گزارش خبرگزاری مهر، حدود دو ماه قبل هکرها با انجام یک حمله سایبری به سرویس "پلی استیشن" سونی به اطلاعات حساس (نام، آدرس، رمزعبور و رمز کارتهای اعتباری) بیش از 100 میلیون کاربر این سرویس دسترسی پیدا کردند و توانستند 175 میلیون دلار خسارت وارد کنند.

اکنون گروهی با عنوان هکرهای Lulz Security به سرورهای سرویس SonyPictures حمله کردند و توانستند بیش از یک میلیون رمزعبور، آدرس ایمیل با اکانتهای "جی. میل"، هات میل، AOL و یاهو و سایر اطلاعات شخصی کاربران را سرقت کنند.

این گروه هکری ماه گذشته حمله ای نیز به شبکه تلویزیونی "فاکس" آمریکا داشت. Lulz Security در روزهای اخیر پیامی را منتشر کرده و رسماً مسئولیت این حمله سایبری به سایت سونی را به عهده گرفته است.

در این پیام آمده است: "ما وارد سایت SonyPictures.com شدیم و دست کم بیش از یک میلیون اطلاعات شخصی کاربرانش از جمله رمزعبور، آدرس پست الکترونیک و تاریخ تولد را سرقت کردیم. همچنین به تمام اطلاعات مربوط به مدیران SonyPictures شامل رمزعبور، 75 هزار رمز صوتی و 3.5 میلیون کوپن صوتی دسترسی پیدا کردیم."

در ادامه این پیام نوشته شده است: "ما تمام این دسترسیها را تنها در یک عملیات انجام دادیم، بی شک هرگز تصور نمی کردید که به شرکتی اعتماد داشته اید که سرورهایش تا این حد نسبت به حملاتی تا این حد ابتدایی نفوذپذیرند؟"

براساس گزارش "پی. سی مگزین"، جیم کندی، معاون مدیر اجرایی سرویس SonyPictures در این خصوص اظهار داشت: "ما درحال بررسی این خبر هستیم."