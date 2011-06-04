80 درصد زائران آملی مرقد امام (ره) جوانان هستند

سرهنگ ابراهیم محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال در مجموع حدود چهار هزار نفر از اقشار مختلف شهرستان آمل براساس سهمیه تعیین شده برای شرکت در مراسم بیستمین ودومین سالگرد ارتحال امام راحل به تهران اعزام شدند.

وی اظهار داشت: این میزان در مقایسه با پارسال افزایش داشته که بیشتر زائران آملی را آقایان و بقیه را خانمها تشکیل می دهند.

وی تصریح کرد: این تعداد در قالب حدود 50 دستگاه اتوبوس و90 دستگاه مینی بوس شامگاه سیزدهم خرداد عازم مرقد امام راحل شدند.

سرهنگ محسنی مقدم اضافه کرد: یک گروه پیاده با حدود 100نفر از علاقمندان هم از این شهرستان هفتم خرداد ماه پیاده به مرقد امام اعزام شدند.

وی گفت: با تشکیل ستاد های ویژه گرامیداشت سالگرد حضرت امام راحل در آمل خوشبختانه مقدمات این اعزام ها فراهم شد.

فرمانده سپاه ناحیه آمل شرکت در مراسم بیست و دومین سالگرد و تجدید پیمان با آرمانهای امام خمینی ( ره ) را از اهداف مهم این اعزام ها بیان و عنوان کرد: به قول مقام معظم رهبری امام خمینی یک حقیقت همیشه زنده است و تا ابد در دلهای همه نسل های قبل و بعد از انقلاب خواهد ماند.