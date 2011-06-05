علی فتح الله زاده پس از حذف تیم استقلال از رقابتهای جام حذفی ضمن بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من احتمال می دادم تیم نتواند در انزلی موفق شود زیرا به علت فوت ناصر حجازی و فشردگی مسابقات بازیکنان سرحال نبودند البته بازیکنان استقلال مقابل ملوان بسیار غیرتی بازی کردند ولی این پیروزی را به تیم ملوان تبریک می گویم.

وی با بیان اینکه خوشحال است یکی از تیم های فینالیست ملوان بوده که یکی از تیم های باسابقه و با تجربه در این مسابقات است، افزود: ما در حالیکه موقعیت های زیادی را به دست آوردیم نتوانستیم از آنها استفاده کنیم و وقتی توپ هایمان را به گل تبدیل نمی کنیم چنین نتایجی رقم می خورد. متاسفانه روز، روز ما نبود و توپ هایمان تبدیل به گل نشد.

مدیرعامل باشگاه استقلال ادامه داد: ما باید یاد بگیریم پس از شکست به تیم های مقابل تبریک بگوییم. ملوان تیمی است با سابقه، دارای هوادارانی با تعصب که امروز مردی مثل صالح نیا که پیشینه طولانی در فوتبال ایران دارد هدایت این باشگاه را برعهده دارد. مطمئنا همه ملوانی ها و انزلی چی ها برای ادامه روند موفقیت این تیم از آنها در دیدار نهایی هم حمایت خواهند کرد.

فتح زاده در پاسخ به این سئوال که استقلال در این فصل نتوانست جام قهرمانی به دست آورد، تاکید کرد: نایب قهرمانی لیگ کمتر از قهرمانی نیست. شما ببینید ما دیرتر از همه تیم ها استقلال را بستیم و در شرایطی که هیچکس به تیم ما امیدی نداشت در لیگی که ذوب آهن نایب قهرمان آسیاست و تیم های مدعی مانند پرسپولیس، تراکتور سازی، مس و فولاد عملکرد خوبی داشتند تنها به خاطر یک امتیاز به عنوان نایب قهرمانی دست یافتیم که این خودش ارزش یک قهرمانی را داشت و کارنامه خوبی برای مسئولان و مربیان این باشگاه محسوب می شد.

وی در مورد اینکه هواداران استقلال انتظار قهرمانی این تیم در جام حذفی را داشتند تاکید کرد: من فکر می کنم هواداران هم از عملکرد ما راضی هستند زیرا با شرایطی که داشتیم هم نایب قهرمان لیگ شدیم و سهمیه حضور در لیگ قهرمانان را به دست آوردیم و هم به جمع چهار تیم پایانی جام حذفی دست یافتیم.

مدیرعامل استقلال در مورد اینکه آیا مظلومی در این تیم می ماند و یا احتمال بازگشت قلعه نویی به استقلال وجود دارد، تاکید کرد: مظلومی تا زمانی که یک جام نگیرد در استقلال می ماند ما یک فصل دیگر با این مربی قرارداد داریم و هدف ما این است با هدایت وی حضور قدرتمندانه ای در مسابقات فصل آینده داشته باشیم.

وی با بیان اینکه استقلال بیشترین ضربه را از داوران در این فصل خورد، خاطرنشان کرد: در مجموع فکر می کنم داوریها رضایت بخش بود و قطعا حضور داوران جوان که انرژیک بوده و سعی می کنند با داوری های خوب خود را بیشتر به فوتبال ایران معرفی کنند جذابیت مسابقات را بیشتر خواهد کرد البته امیدوارم با تدابیر کمیته داوران و مسئولان فدراسیون فوتبال مشکلات داوری روز به روز کمتر شود.

فتح الله زاده در پایان در مورد اینکه برای جذب نفرات مد نظرش جهت حضور در مسابقات فصل آینده آیا سقف قراردادها را رعایت خواهد کرد، گفت: سازمان لیگ باید تضمین بدهد که همه تیم ها سقف قراردادها را رعایت می کنند و با متخلفین به شدت برخورد خواهد کرد. متاسفانه در این فصل به هر دلیلی برخی از باشگاهها سقف قراردادها را رعایت نکردند که این مسئله نباید در فصل آینده تکرار شود.

تیم فوتبال استقلال عصر روز پنجشنبه در مرحله نیمه نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی برابر ملوان بندرانزلی 2 بر یک شکست خورد و از رسیدن به دیدار فینال بازماند.