اصغر دلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برنامه هایش برای انتخاب اعضای کادر فنی ذوب آهن پس از جدایی مجید صالح و معرفی ابراهیم زاده به عنوان یکی از گزینه های هدایت تیم سپاهان ضمن بیان مطلب فوق گفت: ابراهیم زاده در فصل های اخیر عملکرد بسیار خوبی با ذوب آهن داشته است و گزینه نخست ما برای هدایت تیم در فصل آینده است. ما صحبت های اولیه را با ایشان انجام داده و به توافقاتی رسیده ایم. دیدگاه‌های من و ابراهیم زاده در این فصل تقریبا یکسان بود و امیدوارم بتوانیم همچنان به این همکاری ادامه دهیم.

وی در مورد اینکه ذوب آهن را قدرتمند خواهند بست تا همانند سه فصل گذشته در هفته های پایانی قهرمانی را از دست ندهد، تاکید کرد: این تجربه ها، تجربه های بسیار خوبی بود و ما سعی می کنیم تیم را طوری ببندیم که در هفته های پایانی به مشکل نخوریم تا بتوانیم به عنوان قهرمانی که مستحق آن بودیم دست یابیم.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اضافه کرد: اکثر بازیکنان اصلی تیم با ما قرارداد دارند و تنها قرارداد خلعتبری و فرشید طالبی به پایان رسیده است. ما سعی داریم علاوه بر نفرات اصلی بازیکنانی را به خدمت بگیریم که بتوانند برای تیم ما مفید و موثر باشند.

وی اضافه کرد: در چند روز گذشته با براتی مدیرعامل کارخانه ذوب آهن نشست بسیار خوبی داشتیم و طی روزهای آینده تکلیف بودجه فصل جاری باشگاه مشخص خواهد شد پس از آن با یک برنامه ریزی منسجم، کادر فنی را مشخص و بازیکنان مد نظر مربیان را به خدمت خواهیم گرفت.

دلیلی در مورد قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا که هفته آینده برگزار می شود، اظهار داشت: احتمال ضعیفی دارد که خودم در این مراسم شرکت کنم اما امیدوارم تیم ما بدون توجه به قرعه همانند فصل گذشته پرقدرت در این مسابقات شرکت کند.

وی اضافه کرد: هر چهار تیم این مرحله تیم های خوبی هستند و من فکر می کنم بازی با تیم های کره ای برای ما بهتر از دیدار با تنها تیم ژاپنی در این مرحله است. نماینده ژاپن با توجه به پیروزی مقابل گامبا اوزاکا نشان داد توانایی های بالایی دارد و همچنین به عنوان تنها نماینده فوتبال ژاپن انگیزه بالایی برای دفاع از اعتبار فوتبال کشور خود دارد. البته نباید فراموش کنیم ما فصل گذشته با سخت ترین قرعه از مرحله گروهی تا مرحله پایانی روبرو شدیم و در این مرحله با پوهانگ قهرمان دوره گذشته مسابقات روبرو شدیم.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن با بیان اینکه مشکلات مالی که اواخر فصل گذشته برای این باشگاه به وجود آمد تاثیر بسزایی در تیم های ورزشی این باشگاه داشت اما اکثر این تیم ها یکی از سه رتبه نخست مسابقاتی که در آن حضور داشتند را کسب کردند، اظهار داشت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است تا یکماه آینده کارخانه و شرکت ذوب آهن وارد بورس شده و خصوصی شوند که در این صورت مشکلات اصلی ما در مورد دولتی بودن و همچنین بودجه به طور کامل برطرف می شود.

وی در مورد خبر حضور ایگور کاسترو در یک تیم قطری تاکید کرد: این بازیکن یک سال دیگر با ما قرارداد دارد. با وی صحبت کرده ایم و خودش هم مایل است که در ذوب آهن بماند.

دلیلی در پایان در خصوص احتمال بروز تغییرات مدیریتی در باشگاه ذوب آهن گفت: از روزی که آمده ام بحث تغییرات وجود داشته و صحبت تازه ای نیست. من تا روزی که هستم با قدرت کارم را ادامه می دهم. شاید بعضی ها معتقد باشند باشگاه دارای حاشیه است اما درون باشگاه هیچ چیزی نیست و تمام این صحبت ها از بیرون مطرح می‌شود و باشگاه ذوب آهن بدون کوچکترین حاشیه ای کارش را پیگیری می کند و توانسته در دو سال اخیر موفق ترین باشگاه ایرانی نام بگیرد.