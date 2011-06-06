به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه از مرحله اول اردوی تدارکاتی تیم هندبال جوانان کشورمان سفر به مجارستان برای برپایی یک اردوی تدارکاتی و حضور در یک تورنمنت دوستانه در دستور کار کادر فنی این تیم قرار داشت به دلیل قرار گرفتن تیم مجارستان در گروه بندی تیم ایران در مسابقات قهرمانی جهان، احتمال تغییر این برنامه وجود دارد.

فدراسیون هندبال کشورمان در تلاش است تا حضور در تورنمنت بین المللی مصر را جایگزین سفر ملی پوشان جوان به مجارستان کند. این تورنمنت اوایل تیرماه با حضور تیم های دیگر گروه های حاضر در مسابقات قهرمانی هندبال جوانان جهان در قاهره برگزار خواهد شد.

هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان جهان اواخر تیرماه در"تسالونیکی" یونان برگزار می‌شود. تیم ایران در گروه چهارم با تیم های کانادا، سوئد، اسپانیا، مجارستان، پرتغال در دور مقدماتی مسابقه خواهد داد.