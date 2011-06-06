اشتغال زندانیان استان قزوین در بسیار مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادقی نیارکی روز دوشنبه ضمن بازدید از مجتمع کشت و صنعت زندانهای قزوین در جریان وضعیت اشتغال زندانیان استان قرار گرفت.

دادستان قزوین در این بازدید گفت: بیکاری دراسلام مردود است و تأکید شده که انسان درهیچ زمانی از کار و تلاش بازنایستد و این کار برای مددجویان از اهمیت بیشتری برخوردار است.

حجت الاسلام صادقی نیارکی افزود: بیکاری در جامعه منشاء و زمینه ساز بروز جرم و ناهنجاریهای متعدد است و این عامل در زندان نیز بسیار بیشتر آسیب رسان است و مشکلات زیادی را به همراه می آورد.

دادستان قزوین تأکید کرد: اگر در زندانها اشتغال و حرفه آموزی جدی گرفته شود اصلاح زندانیان به طور عملی ممکن می شود و از آنجا که زندان از نظراسلام جایگاه اصلاحی و تربیتی دارد، اشتغال نیز می تواند در این برنامه تربیتی نقش موثزی ایفا کند.

حجت الاسلام صادقی با اشاره به مزایای ایجاد اشتغال برای زندانیان تصریح کرد: اشتغال زایی درزندان علاوه بر منافع اقتصادی زندانیان و خانواده آنها، موجب تقویت سلامت روانی و خوداتکایی آنها نیز می شود.

دادستان قزوین وضعیت اشتغال در زندانهای استان را بسیار مطلوب دانست و اظهارداشت: برنامه های اشتغال و حرفه آموزی

مدیرکل زندانهای قزوین درسطح کشور کم نظیر و موجب افتخاراستان است و خوشبختانه زمینه اشتغال همه زندانیان استان فراهم شده که این روند نسبت به قبل از رشد خوبی برخوردار شده است.

حجت الاسلام صادقی نیارکی از برنامه های اشتغال زندانیان در زمان تحمل کیفر و پس ازآزادی ابراز خرسندی کرد و گفت: اشتغالزایی مرکز مراقبت بعد از خروج نیز زندگی سالم و به دور از خطا و لغزش را برای زندانیان تحت پوشش به ارمغان می آورد.

دادستان قزوین درادامه بازدید در جمع مددجویان رأی باز حاضرشد و یادآور شد: با برنامه ریزی مدیریت زندانها و تلاش شما

مددجویان کاربزرگی در زندانها اتفاق افتاده و آینده روشنی پیش روی شما خواهد بود.

این مسئول قضایی با تبیین ضرورت های توجه به اشتغال در زندان و توسعه فعالیت های حرفه آموزی زندانیان هم گفت: با ترویج اشتغال درزندانها زمینه کاهش جمعیت کیفری فراهم شده است.



صادقی نیارکی درپایان ضمن تقدیراز اقدامات انجام شده آمادگی خود رابرای حمایت از برنامه های توسعه و گسترش اشتغال زندانها اعلام کرد.

مدیرکل زندانهای قزوین نیز دراین بازدید گفت: هر قدر زمینه اشتغال و درآمد زایی افزایش یابد به همان میزان تعداد اشتغال زندانیان بیشترخواهد شد.

فراست طلب افزود: با برنامه ریزی های انجام شده تعهدات اشتغال و حرفه آموزی زندانیان استان محقق شده است.

مدیرکل زندانهای استان بیان کرد: باهمکاری و مساعدت مسئولان قضایی بستر کارآفرینی و نوآوری در زندانها فراهم شده و به

واسطه برخورداری ازمنابع و ظرفیت های موجود اشتغال مولد برای همه مددجویان ایجاد شده است.

فراست طلب اظهارداشت: مجتمع کشت وصنعت زندانهای استان در حال حاضر در مساحتی بالغ بر 45 هکتار به زیرکشت گندم و جورفته است.

مدیرکل زندانهای قزوین تصریح کرد: با استفاده از تکنولوژی اصلاح نژاد در دام ها 170 رأس میش درسال جاری همزایی شده و در حال حاضر 25 نفراز زندانیان در مجمتع کشت و صنعت فارسیان مشغول به کار شده اند که با اجرای طرح توسعه تعداد شاغلان زندانی به 60 نفر افزایش می یابد.

در پایان این بازدید به مددجویان شاغل در زندانهای استان پاداش نقدی پرداخت شد.



مجتمع کشت وصنعت زندانهای قزوین با داشتن 45 هکتار زمین کشاورزی، 480 رأس گوسفند و 60 رأس شترمرغ در زمینه

اشتغال زندانیان فعالیت می کند.