دشمن در پی تقویت جریانهای انحرافی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی ذوالنور شنبه شب در مراسم بزرگداشت سالگرد رحلت حضرت امام خمینی (ره) در بندرعباس با بیان اینکه امام راحل جامع صفات متضاد بود، اظهار داشت: امام دارای صفاتی همچون شجاعت، قاطعیت، مبارزه و فعالیت سیاسی در کنار صفات دیگری همچون مهربانی، معنویت و راز و نیاز شبانه بود.

وی ادامه داد: امام به تنهایی دارای همه خوبی ها بود و خصلت های ویژه ای را در خود جمع کرده بود.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به جایگاه ولایت حضرت امام، بیان داشت: بعد ولایت و نیابت امام زمان (عج) بود که مردم و همه بزرگان را مجذوب امام خمینی کرده بود و ولایت مهمترین بعد شخصیتی امام راحل بود.

حجت الاسلام ذوالنور افزود: امروز دنیا متوجه کارکرد ولایت شده و نهالی که امام خمینی در ابتدای انقلاب کاشتند امروز به یک درخت تناور تبدیل شده که در مقابل همه طوفان ها ایستادگی می کند و شکست نخواهد خورد.

وی با اشاره به تاثیر ولایت در پشت سر گذاشتن همه مشکلات انقلاب اسلامی، عنوان کرد: وجود ولایت در طول 32 سال اخیر موجب کنار رفتن ملی مذهبی ها، ضد انقلاب و فتنه گران شده و موجب پیشرفت و پیروزی کشور ما در عرصه های مختلف از جمله جنگ تحمیلی شده است.

جوانان ما برای به دست آوردن مسکن به جبهه نمی رفتند

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه تصریح کرد: هدف جوانان کشور ما در دوران دفاع مقدس از رفتن به جبهه به دست آوردن مسکن مهر، وام ازدواج یا سهمیه دانشگاه نبود بلکه آنها فقط به عشق ولایت و امام و پیروزی اسلام به جبهه ها می رفتند.

ذوالنور با تاکید بر اینکه اگر ولایت فقیه نبود انقلاب اسلامی تاکنون هزاران بار از مسیر خود خارج شده بود، اظهار داشت: دشمن همواره به دنبال تطمیع و تهدید مسئولان و دولتمردان بوده که اگر وجود ولی فقیه در طول 32 سال گذشته نبود انقلاب ما تاکنون هزاران بار از مسیر خود خارج شده بود.

وی با اشاره به ایجاد جریان های انحرافی توسط دشمن در کشور، بیان داشت: دشمن همواره سعی می کند تا مسئولان را از زیر سایه ولایت دور کند اما آنها کور خواندند و با ایجاد جریان های انحرافی نمی توانند به اهداف خود برسند.

هر جریانی که از ولایت فاصله بگیرد مردم از آن فاصله خواهند گرفت

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه به تلاش دشمن برای تقویت جریانهای انحرافی در کشور اشاره کرد و افزود: هر جریانی که بخواهد از ولایت فاصله بگیرد مردم از آن فاصله خواهند گرفت همانگونه که از جریان فتنه فاصله گرفتند و در روز 9 دی حماسه ای بزرگ را رقم زدند.

ذوالنور اضافه کرد: نباید به دولت و مسئولان با بدبینی نگریست و همچنین نباید با خوشبینی و بی توجهی شرایط تقویت جریانهای انحرافی را فراهم کنیم و باید با بصیرت همگی پشت سر ولی فقیه حرکت کنیم.

وی گفت: تا زمانی که مقام معظم رهبری پرچم انقلاب را به دست دارد کشتی انقلاب از طوفان های مختلف سر بلند و سالم بیرون خواهد آمد.