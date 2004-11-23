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۳ آذر ۱۳۸۳، ۱۲:۰۷

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان مازندران در گفت وگو با "مهر" : "اعتبارات خاص" از ضرورت هاي گسترش برنامه هاي جوانان در مساجد است

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان مازندران با تأكيد بر ضرورت ايجاد زمينه لازم به منظور حضور هر چه بيشتر جوانان در مساجد ، اعتبارات خاص را از جمله ضرورت ها براي گسترش برنامه هاي خاص جوان ها در مساجد اعلام كرد و گفت : احترام به شخصيت جوانان و واگذاري مسئوليت هاي خاص به آنها ، زمينه فعاليت و مشاركت هر چه بهتر و بيشتر آنان را فراهم كرده و اين قشر با ميل و رغبت بيشتري در مساجد حاضر مي شوند .

حجت الاسلام شكريان رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان مازندران در گفت و گو با خبرنگار گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" اظهار داشت : 70 درصد جمعيت كشور را جوانان تشكيل مي دهند و به همان نسبت نيز لازم است مساجد ، به عنوان پايگاه هايي انسان ساز ومعنوي ، به منظور رفع نيازهاي اين قشر از جامعه و ارائه خدمات انسان ساز به آنها ، به خوبي فعال باشند .

وي با يادآوري اين كه مساجد محلي امن براي حضور و فعاليت در زمينه هاي مختلف جوانان هستند گفت : ضروري است در دنياي كنوني كه جوانان، همواره جذب جاذبه هاي گوناگون و برنامه هاي متنوعي مي شوند ، مساجد نيز با برنامه هاي جذاب و متنوع و همچنين ايجاد جاذبه هاي سازنده ، به گونه اي فعاليت كنند كه شاهد پررنگ تر شدن حضور جوانان در مساجد باشيم .

حجت الاسلام شكريان با اعلام اين كه به همين منظور و براي ارائه راهكارهاي مناسب براي فعاليت مؤثر در زمينه جلب و جذب جوانان ، سازمان تبليغات اسلامي مازندران دوره هاي آموزشي را براي ائمه جماعات داشته است گفت : به واسطه اين دوره ها ، ائمه جماعات با نيازهاي امروز نسل جوان بيش از پيش آشنا شده و با راهكارهاي ارائه برنامه هايي جذاب به منظور جذب هر چه بيشتر جوانان آشنا شدند .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي مازندران ، برنامه هاي متنوعي در قالب آموزش قرآن ، برنامه هاي فرهنگي - هنري مصباح الهدي و گلدسته مساجد را از جمله برنامه هاي متنوع و جذابي اعلام كرد كه از طرف سازمان تبليغات اسلامي استان در مساجد اجرا و نوجوانان و جوانان بسياري را جذب مي كنند .

وي با تأكيد براين كه جلب و جذب بيشتر جوانان وارائه برنامه هاي بهتر و بيشتربراي اين قشر از جامعه ، نياز به اعتبارات خاص دارد  گفت : شك نيست با تخصيص اعتبارات لازم ، مي توان برنامه هاي بيشتر و بهتري را براي ارائه به جوان ها در سطح مساجد پيش بيني كرد .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي مازندران تصريح كرد : احترام به شخصيت جوانان و واگذاري مسئوليت هاي خاص به آنها ، زمينه فعاليت و مشاركت هر چه بهتر و بيشتر آنان را فراهم كرده و اين قشر با ميل و رغبت بيشتري در مساجد حاضر مي شوند .

کد مطلب 132796

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