رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان مازندران در گفت وگو با "مهر" : "اعتبارات خاص" از ضرورت هاي گسترش برنامه هاي جوانان در مساجد است

حجت الاسلام شكريان رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان مازندران در گفت و گو با خبرنگار گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" اظهار داشت : 70 درصد جمعيت كشور را جوانان تشكيل مي دهند و به همان نسبت نيز لازم است مساجد ، به عنوان پايگاه هايي انسان ساز ومعنوي ، به منظور رفع نيازهاي اين قشر از جامعه و ارائه خدمات انسان ساز به آنها ، به خوبي فعال باشند .

وي با يادآوري اين كه مساجد محلي امن براي حضور و فعاليت در زمينه هاي مختلف جوانان هستند گفت : ضروري است در دنياي كنوني كه جوانان، همواره جذب جاذبه هاي گوناگون و برنامه هاي متنوعي مي شوند ، مساجد نيز با برنامه هاي جذاب و متنوع و همچنين ايجاد جاذبه هاي سازنده ، به گونه اي فعاليت كنند كه شاهد پررنگ تر شدن حضور جوانان در مساجد باشيم .

حجت الاسلام شكريان با اعلام اين كه به همين منظور و براي ارائه راهكارهاي مناسب براي فعاليت مؤثر در زمينه جلب و جذب جوانان ، سازمان تبليغات اسلامي مازندران دوره هاي آموزشي را براي ائمه جماعات داشته است گفت : به واسطه اين دوره ها ، ائمه جماعات با نيازهاي امروز نسل جوان بيش از پيش آشنا شده و با راهكارهاي ارائه برنامه هايي جذاب به منظور جذب هر چه بيشتر جوانان آشنا شدند .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي مازندران ، برنامه هاي متنوعي در قالب آموزش قرآن ، برنامه هاي فرهنگي - هنري مصباح الهدي و گلدسته مساجد را از جمله برنامه هاي متنوع و جذابي اعلام كرد كه از طرف سازمان تبليغات اسلامي استان در مساجد اجرا و نوجوانان و جوانان بسياري را جذب مي كنند .

وي با تأكيد براين كه جلب و جذب بيشتر جوانان وارائه برنامه هاي بهتر و بيشتربراي اين قشر از جامعه ، نياز به اعتبارات خاص دارد گفت : شك نيست با تخصيص اعتبارات لازم ، مي توان برنامه هاي بيشتر و بهتري را براي ارائه به جوان ها در سطح مساجد پيش بيني كرد .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي مازندران تصريح كرد : احترام به شخصيت جوانان و واگذاري مسئوليت هاي خاص به آنها ، زمينه فعاليت و مشاركت هر چه بهتر و بيشتر آنان را فراهم كرده و اين قشر با ميل و رغبت بيشتري در مساجد حاضر مي شوند .