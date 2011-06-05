  1. استانها
  2. قم
۱۵ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۳۴

میرحیدری خبر داد:

پلمپ سفره خانه‌هایی که در قم قلیان توزیع می‌کنند

پلمپ سفره خانه‌هایی که در قم قلیان توزیع می‌کنند

قم - خبرگزاری مهر: جانشین فرماندهی انتظامی استان قم از پلمپ شدن سفره خانه‌هایی که در قم قلیان توزیع می‌کنند خبر داد.

سرهنگ محمدرضا میرحیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برخورد با مراکزی که در قم قلیان توزیع می‌کنند اظهار داشت: در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قم مقرر شد تا کلیه مراکزی که در سطح شهر قلیان ارائه می‌کنند جمع آوری و پلمپ شوند.

وی عنوان کرد: این تصمیم بدنبال نارضایتی گسترده خانواده‌ها از این مراکز اتخاذ شد که در تماس‌های مکرر خود با پلیس در این زمینه دغدغه‌هایشان را عنوان می‌کردند و از اینکه فرزندانشان به این سمت گرایش پیدا کنند نگران بودند.

جانشین فرماندهی انتظامی قم اظهار داشت: تنها سفره خانه‌هایی که دارای مجوز هستند می‌توانند فعالیت‌های خود در مواردی که مجاز است ادامه دهند و سایر سفره خانه‌هایی که به این بهانه، توزیع قلیان می‌کنند فعالیتشان ممنوع و با آن‌ها برخورد می‌شود.

وی همچنین ابراز داشت: کسانی که در پارک‌ها و اماکن عمومی مبادرت به مصرف قلیان می‌کنند بدانند در صورت مشاهده مامورین انتظامی با اینگونه موارد با آن‌ها برخورد می‌شود.

میرحیدری تصریح کرد: در این راستا دستگاه‌های متولی بهداشت باید برای جوانان خطرات و مضرات استفاده از قلیان را گوش زد کنند و در این خصوص باید کار فرهنگی صورت گیرد.

معتادان پر خطر و ایدزی در قم جمع آوری می‌شوند

وی در ادامه از اجرای طرح جمع آوری معتادان پرخطر و مبتلا به ایدز در قم خبر داد و اظهار داشت: معتادان پر خطر و‌‌ رها شده که مشکوک به بیماری ایدز هستند به دستگاه‌های بهداشتی معرفی و در صورت مثبت بودن بیماری آنها این افراد به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.
 

کد خبر 1327966

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها