سرهنگ محمدرضا میرحیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برخورد با مراکزی که در قم قلیان توزیع می‌کنند اظهار داشت: در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قم مقرر شد تا کلیه مراکزی که در سطح شهر قلیان ارائه می‌کنند جمع آوری و پلمپ شوند.



وی عنوان کرد: این تصمیم بدنبال نارضایتی گسترده خانواده‌ها از این مراکز اتخاذ شد که در تماس‌های مکرر خود با پلیس در این زمینه دغدغه‌هایشان را عنوان می‌کردند و از اینکه فرزندانشان به این سمت گرایش پیدا کنند نگران بودند.



جانشین فرماندهی انتظامی قم اظهار داشت: تنها سفره خانه‌هایی که دارای مجوز هستند می‌توانند فعالیت‌های خود در مواردی که مجاز است ادامه دهند و سایر سفره خانه‌هایی که به این بهانه، توزیع قلیان می‌کنند فعالیتشان ممنوع و با آن‌ها برخورد می‌شود.



وی همچنین ابراز داشت: کسانی که در پارک‌ها و اماکن عمومی مبادرت به مصرف قلیان می‌کنند بدانند در صورت مشاهده مامورین انتظامی با اینگونه موارد با آن‌ها برخورد می‌شود.



میرحیدری تصریح کرد: در این راستا دستگاه‌های متولی بهداشت باید برای جوانان خطرات و مضرات استفاده از قلیان را گوش زد کنند و در این خصوص باید کار فرهنگی صورت گیرد.



معتادان پر خطر و ایدزی در قم جمع آوری می‌شوند



وی در ادامه از اجرای طرح جمع آوری معتادان پرخطر و مبتلا به ایدز در قم خبر داد و اظهار داشت: معتادان پر خطر و‌‌ رها شده که مشکوک به بیماری ایدز هستند به دستگاه‌های بهداشتی معرفی و در صورت مثبت بودن بیماری آنها این افراد به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.

