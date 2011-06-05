  1. بین الملل
  2. سایر
۱۵ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۲۵

گیتس خبر داد:

مذاکره آمریکا با طالبان/ اعلام زمان و دلایل انجام مذاکرات

مذاکره آمریکا با طالبان/ اعلام زمان و دلایل انجام مذاکرات

وزیر دفاع آمریکا از مذاکره کشورش با طالبان افغانستان تا پیش از پایان سال جاری میلادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،"رابرت گیتس" با بیان این مطلب گفت : اگر موفقیتهای ما همچنان در افغانستان ادامه داشته باشد تا پیش از پایان سال جاری با طالبان مذاکره می کنیم.

وزیر دفاع آمریکا که باید تا چند روز دیگر جای خود را به لئون پانتا بدهد، در ادامه افزود: استمرار پیروزی های نیروهای ائتلاف در افغانستان زمینه را برای مذاکره با طالبان هموار کرده است.

گیتس این سخنان را در کنفرانس امنیتی سنگاپور ایراد کرد و پس از آن راهی افغانستان شد تا آخرین دیدار خود را از کابل در مقام وزیر دفاع آمریکا انجام دهد.

البته هر چند آمریکا از سالها قبل در حال مذاکره با طالبان بوده، اما این مذاکرات به طور محرمانه برگزار می شد و این برای اولین بار است که یک مقام ارشد آمریکایی از مذاکره مستقیم با طالبان سخن می گوید.

کد مطلب 1328001

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها