مذاکره آمریکا با طالبان/ اعلام زمان و دلایل انجام مذاکرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،"رابرت گیتس" با بیان این مطلب گفت : اگر موفقیتهای ما همچنان در افغانستان ادامه داشته باشد تا پیش از پایان سال جاری با طالبان مذاکره می کنیم.

وزیر دفاع آمریکا که باید تا چند روز دیگر جای خود را به لئون پانتا بدهد، در ادامه افزود: استمرار پیروزی های نیروهای ائتلاف در افغانستان زمینه را برای مذاکره با طالبان هموار کرده است.

گیتس این سخنان را در کنفرانس امنیتی سنگاپور ایراد کرد و پس از آن راهی افغانستان شد تا آخرین دیدار خود را از کابل در مقام وزیر دفاع آمریکا انجام دهد.

البته هر چند آمریکا از سالها قبل در حال مذاکره با طالبان بوده، اما این مذاکرات به طور محرمانه برگزار می شد و این برای اولین بار است که یک مقام ارشد آمریکایی از مذاکره مستقیم با طالبان سخن می گوید.