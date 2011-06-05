مراسم گرامیداشت سالگرد ارتحال امام‌(ره) و شهدای ۱۵خرداد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم که شامگاه شنبه از سوی جامعه مدرسین و شورای عالی مدیریت حوزه علمیه قم، حوزه علیمه خواهران و دبیرخانه مجلس خبرگان در مسجد اعظم برگزار شد، آیات عظام نوری همدانی و علوی گرگانی از مراجع عظام تقلید و آیت الله امینی امام جمعه قم، آیت الله یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه و اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، تعدادی از اعضای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، طلاب و روحانیون حوزه علمیه و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.



شرکت کنندگان در این مراسم با قرائت فاتحه یاد و خاطره امام خمینی‌(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی و شهدای یوم الله ۱۵خرداد سال ۴۲ را گرامی داشتند.



بالا‌ترین خدمت امام راحل، طرح مکتب اهل بیت (ع) در دنیا بود



عضو جامعه مدرسین حوزه در این مراسم بالا‌ترین خدمت امام خمینی (ره) نسبت به ایران، کشورهای اسلامی و دنیا را طرح مکتب اهل بیت (ع) برشمرد.



آیت الله رضا استادی اظهار داشت: اگر بخواهیم خدمات امام را که نسبت به ایران، کشورهای اسلامی و دنیا انجام داده است فهرست کنیم، بالا‌ترین خدمتی که امام انجام داده است طرح مکتب اهل بیت (ع) بود که امروز شیعه و نام علی (ع) در دنیا پر آوازه است.



وی گفت: با رحلت امام امت دو مجموعه صحیفه نور و همچنین وصیت نامه امام به عنوان ذخیره در اختیار ما قرار گرفته است.



امام جمعه قم عنوان کرد: اگر بخواهیم در خصوص موضوعات مختلف صحبت کنیم مطالب به اندازه کافی در این دو مجموعه وجود دارد و امروز بسیاری از این گفته‌ها و نوشته‌های امام را که مطالعه می‌کنیم گویی امام همین امروز این مطالب را بیان کرده است.



وی عنوان کرد: اگر بخواهیم راه امام را ادامه دهیم و منحرف نشویم باید به گفته‌ها و وصیت نامه امام کاملا توجه داشته باشیم و امروز نیز مسئله‌ای وجود ندارد که در آن زمینه از امام سند و مطلبی نداشته باشیم.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه امام دشمنان و دشمنی‌ها را مشخص کرده است افزود: امام به ما نشان داد چه کارهایی به ضرر انقلاب است و می‌تواند به کشور آسیب وارد کند که این امر ممکن است از طرف دشمنی باشد که شناخته شده و یا ناشناخته است.



جدایی روحانیت از نظام به ضرر نظام است



وی با بیان اینکه امام جدایی روحانیت از نظام را به ضرر نظام می‌دانست اظهار داشت: هر کس در این راستا موضع گیری کند و نظرش این باشد که روحانیت باید از نظام فاصله بگیرد این امر به ضرر نظام است.



استادی ادامه داد: روحانیت باید از نظام انتقاد کند و اتصال روحانیت با نظام از عوامل تقویت و بقای نظام است.



آیت الله استادی با بیان اینکه دشمنان به دنبال جدایی مردم از روحانیت هستند افزود: هر کس و در هرجایگاهی این مسئله را ترویج دهد به ضرر انقلاب خواهد بود چرا که روحانیت مردم را برای انقلاب بسیج کرده است و در آینده نیز مراجع و حوزه‌ها این امر را بر عهده خواهند داشت.



وی با اشاره به اینکه توصیه امام راحل این بود که باید مردم را همواره در صحنه نگه داشت گفت: امام مسئولین را نسبت به اقشار ضعیف جامعه سفارش می‌کرد و می‌گفت اینها بودند که در راه انقلاب قدم برداشتند و در این راستا جان فشانی کردند.



قانونی که بر ضعفا فشار وارد می‌کند تصویب نشود



امام جمعه قم عنوان کرد: هیچ قانونی نباید در مجلس تصویب شود که بدنبال آن بر ضعفا فشار وارد شود.



وی در ادامه با بیان اینکه امام تاکید داشتند که نباید تحت تاثیر تبلیغات خارجی قرار گرفت اظهار داشت: نباید به این بهانه که رسانه ما برخی از اخبار را عنوان نمی‌کند به رسانه‌های بیگانه که اینگونه مسائل را مطرح می‌کنند روی آورد که این نقشه دشمنان است و آنها می‌خواهند در کنار این عمل مطالب دیگری را بر ضد انقلاب و کشور بیان کنند.

