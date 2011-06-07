اظهارات سفیر ایران در کاراکاس درباره موج اخیر فشار آمریکا به ونزوئلا

عبدالرضا مصری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات اخیر امریکا و فشار های اخیر ایالات متحده به ونزوئلا به خاطر نزدیکی به ایران تصریح کرد: ایالات متحده آمریکا همواره از ابزار تحریم که ناشی ازضعف مقامات این کشور درتحلیل واقع بینانه ازظرفیت کشورهای هدف ومناسبات حاکم بر روابط بین المللی است استفاده می کند.

سفیر ایران در کاراکاس تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بدلیل تاکید برمشی مستقل در مناسبات خارجی مورد غضب آمریکائیها قرارگرفت واولین واکنش آنها به این رویکرد هم اعلام وضع تحریمها علیه ایران بود.

وی افزود: آنها فکر می کردند مسیر انقلاب اسلامی جوان را می توانند با ابزارتحریم سد کنند درحالی که این امر به تقویت خودباوری مردم عزیر ایران کمک کرد ودر شرایط سخت جنگ تحمیلی 8ساله،نه تنها نیازهای اساسی جنگ تدارک دیده شد بلکه حرکت به سوی خود اتکایی در زمینه های مختلف شتاب گرفت وامروزه دستاورد عظیم آن را در عرصه های مختلف علمی،فنی وصنعتی شاهد هستیم.



سفیر ایران در ونزوئلا خاطرنشان کرد: سیاست آمریکا درمورد ونزوئلا طی سالهای گذشته همواره مبتنی برایجاد زمینه های انتقاد وفشاربردولت انقلابی هوگوچاوز بوده است چون ونزوئلا ضمن طرد سیاستهای استکباری،با الگو قراردادن حرکت سیمون بولیوار،پدر انقلاب و مظهراستقلال ملتهای آمریکا لاتین که به پایان دادن به استعماربراین سرزمین انجامید،در میان ملت ونزوئلا وکشورهای آزادیخواه ومستقل منطقه موردتوجه قرارگرفته واکثرجنبشها وحرکتهای انقلابی آمریکای لاتین از وی وسیاستهای او خصوصا در رد سیاستهای یکجانبه گرایی وتقویت جهان چند قطبی حمایت می کنند.



مصری افزود: موضوع دیگر،حرکت ونزوئلا در جهت کاستن وابستگی به کالاهای وارداتی از ایالات متحده وچند جانبه گرایی در مناسبات خارجی این کشور است که با توجه به نفوذ چندین ساله آمریکائیها وبهره برداری وسیعی که با کمک بخش محدودی از ونزوئلایی ها از منابع این کشور وخصوصا منابع نفتی داشته اند،چنین رویکردی را برنمی تابند و با ابزارهایی چون تحریم در تلاش برای اعمال فشار برچاوز وباز گذاشتن باب فرصت طلبی برای کسانی برآمده اند که رویای بازگشت به شرایط گذشته ومنافع سیاسی واقتصادی مشترک با آمریکائها را در سرمی پرورانند.



وی یادآور شد: مواضع مشترک جمهوری اسلامی ایران با ونزوئلا دراوپک،جنبش عدم تعهد و قرابت دیدگاهها ومواضع در مورد موضوعات بین المللی مانند حق مسلم کشورها در برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته ای،خلع سلاح،محیط زیست وبرخی موضوعات منطقه ای،علاوه برمواردی که ذکرشد،مجموعه دلایلی است که باعث شده آمریکائیها در این مقطع،فشارتبلیغاتی خود را متوجه ونزوئلا به بهانه روابط وهمکاریهای خوب ودر جهت منافع متقابل این کشور وجمهوری اسلامی ایران نمایند.



مصری گفت: خوشبختانه مقامات ومردم ونزوئلا با درک هوشیارانه ماهیت وانگیزه های مقامات آمریکایی از اتخاذ چنین سیاستهایی،هم به موقع در برابر آنها واکنش نشان داده وهم با تاکید براهمیت استقلال وحاکمیت ملی ورویکرد مستقل ومبتنی برمنافع ملی شان در روابط ومناسبات خارجی وخصوصا در رابطه با جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک کشور با ظرفیت بالای اوپک ودوست ونزوئلا در انتقال دانش، فناوری وکمک به توسعه همه جانبه این کشور،بار دیگربه سلطه جویان، پاسخ مناسب وروشنی دادند.

وی تصریح کرد: این مهم را افکارعمومی جهان هم درمواضع رسمی مقامات ونزوئلا شاهد بود وهم با تظاهرات واعتراضات عظیم مردمی در این کشور،حرکت ضد توسعه وضد مردمی ایالات متحده در برابرملتهای مستقل، یک بار دیگرمحک زده شد.



سفیر ایران در ونزوئلا بیان داشت: البته فشار انقلاب های کشورهای آفریقایی و عربی این روزها عرصه رابرآمریکا تنگ کرده و بزرگترین جیره خوار خود یعنی مبارک را از دست داده و بزودی دومین متحد خود یعنی علی عبدالله صالح را نیز از دست خواهد داد و از طرف دیگر سیاست شکست خورده آمریکا در عراق و افغانستان فشار داخلی را بر کاخ سفید افزایش داده و تصمیم اخیر برای رهائی از فشارهای رسانه ای و منحرف کردن سیر اخباراست وگرنه هیچگونه اثرو کاربردی غیر از یک طبل توخالی زود گذر ندارد.