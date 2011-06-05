رهبر معظم انقلاب اسلامی: فلسطین بدون تردید به آغوش اسلام بازخواهد گشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع عظیم و نورانی قشرهای مختلف مردم سراسر کشور، با تبیین ویژگی‌های بیداری اسلامی ملت‌های منطقه به عنوان تحقق پیش بینی مبارک امام، معنای حقیقی ارادت عمیق و ستایش برانگیز ملت را به امام راحل عظیم الشان، پذیرش و پایبندی ملی به مکتب و راه آن بزرگوار خواندند و با تبیین "معنویت، عقلانیت و عدالت"، به عنوان ابعاد اصلی مکتب منسجم و چندبعدی امام تاکید کردند: برکت وفاداری به این میراث گرانقدر امام خمینی، عزت، پیشرفت و تعالی همچون گذشته نصیب ملت ایران خواهد بود.



حضرت آیت‌الله خامنه‌ای 14 خرداد هر سال را فرصتی برای تجدید خاطرات شیرین ملت با امام خمینی(ره) دانستند و با اشاره به تقارن مبارک این روز با آغاز ماه نورانی رجب خاطرنشان کردند: سالگرد رحلت امام امسال با حماسه بیداری اسلامی ملتهای منطقه نیز همراه شده است و تفضل پروردگار، صحت پیش‌بینی آن مرد الهی را به اثبات رسانده است.



رهبر انقلاب اسلامی، مکتب امام خمینی را ذخیره گرانقدر ملت ایران برشمردند و افزودند: مردم ایران با تکیه بر همین سرمایه عظیم توانسته اند گذرگاه‌های دشوار 32 سال اخیر را با موفقیت پشت سرگذارند و در آینده نیز چنین خواهد بود.



ایشان با اشاره به امواج پرطراوت احساسات و عواطف ملت نسبت به خمینی روح خدا، خاطرنشان کردند: ارادت عمیق مردم ایران به امام در این عواطف زیبای قلبی خلاصه نمی شود بلکه مفهوم این ارادت سرنوشت ساز، پذیرش و پایبندی به مکتب امام به عنوان راه و خط روشن حرکت همگانی ملت است.



رهبر انقلاب اسلامی، مکتب امام را، راهنمای نظری و عملی مردم و مسئولین دانستند و خاطرنشان کردند: مکتب امام یک بسته کامل و دارای ابعاد مختلفی است که باید این ابعاد را، باهم و به موازات هم، مورد توجه و عمل قرارداد تا در مسیر پیمودن راه امام، انحرافی و خطایی ایجاد نشود.



ایشان معنویت، عقلانیت و عدالت را ابعاد اصلی مکتب امام خواندند و با اشاره به توجه همزمان امام به این ابعاد در حرف و در عمل، خاطرنشان کردند: امام اهل سلوک معنوی و ذکر، خضوع و خشوع بود و اتکال و امید او به پروردگار، پایانی نداشت اما در همه احوال "خرد، تدبیر، محاسبه و عقلانیت" را مورد ملاحظه کامل قرار می‌داد و عدالت را نیز همچون معنویت و عقلانیت از متن دین و قرآن پیگیری می‌کرد.



رهبر انقلاب اسلامی انتخاب مردمسالاری دینی را به عنوان بستر اصلی نظام سیاسی کشور، بارزترین نمونه عقلانیت امام دانستند و افزودند: تکیه بر آرای ملت و نهادینه کردن حضور و انتخاب ملت، آن هم در کشوری که قرنها استبداد و دیکتاتوری بر آن حاکم بوده است، نشان می‌دهد عقلانیت در اداره کشور، از ابعاد اساسی مکتب حیات بخش و سعادت آفرین امام است.



حضرت آیت الله خامنه‌ای، شناخت دشمنان و هوشیاری و استقامت کامل در مقابل آنان را از دیگر مظاهر خرد و هوشمندی امام خمینی(ره) دانستند و افزودند: برخلاف کسانی که کوتاه آمدن در مقابل دشمنان را در برخی مواقع، اقتضای عقل می‌دانند، امام با تکیه بر خرد پخته خود، عقب نشینی و نرمش در قبال دشمنان را، دادن فرصت پیشروی به آنان می‌دانست و به همین علت، در تمام حیات پربرکت خود، همچون کوه در مقابل دشمنان ایستاد.



تزریق "روح اعتماد به نفس در ملت" از دیگر نمودهای تکیه امام بر عقل و خرد بود که رهبر انقلاب به آن پرداختند.

ایشان با اشاره به تلاش بی‌وقفه مستکبران و عوامل داخلی آنها در دوران قاجار و پهلوی برای القای احساس حقارت و ناتوانی در اذهان ملت ایران افزودند: امام به چنین ملتی، روح اعتماد به نفس و خوداتکایی را تزریق کرد و شعار "ما می توانیم" را در اعماق جان آنها قرارداد.



حضرت آیت الله خامنه‌ای در همین زمینه، پیشرفت خیره کننده جوانان دانشمند کشور را در عرصه‌های مختلف علمی، فناوری و صنعتی، نتیجه ملموس تلاش‌های خردمندانه امام برای احیای "توانایی" در ملت ایران برشمردند.



رهبر انقلاب اسلامی، روند تدوین قانون اساسی را نمونه دیگری از فکر روشن و عقلانیت بارز بنیانگذار جمهوری اسلامی خواندند و افزودند: امام با محاسبات دقیق، هم انتخاب تدوین کنندگان قانون اساسی را برعهده رای مردم نهاد و هم قانون اساسی تدوین شده را به همه‌پرسی ملت گذاشت.



رهبر انقلاب اسلامی، مردم را در مکتب امام "صاحبان مملکت" خواندند و خاطرنشان کردند: امام با تکیه بر عقلانیت راهگشای خود، به مردم تفهیم کرد که آنها صاحب و مالک کشورند نه دیکتاتورها و مستبدانی که در رژیم ستم شاهی،‌خود را صاحب کشور می دانستند.



ایشان در جمع بندی این بخش از سخنانشان افزودند: امام بزرگوارما، با اینگونه اقدامات خردمندانه، ابعاد حقوقی، اجتماعی و سیاسی کشور را آنچنان مستحکم، پایه گذاری کرد که می توان، تمدن عظیم اسلامی را بر این قاعده محکم بنانهاد.

سخنرانی رهبر انقلاب اسلامی در اجتماع عظیم مردم در سالگرد عروج امام راحل عظیم الشأن با بررسی و تبیین "معنویت" به عنوان یکی از ابعاد اصلی مکتب امام ادامه یافت.



حضرت آیت الله خامنه ای، "اخلاص" را مظهر معنویت مثال زدنی امام دانستند و خاطر نشان کردند امام از ابتدای مبارزه براساس احساس تکلیف عمل کرد و مسئولین را نیز به ادای تکلیف و کار برای خدا توصیه می‌کرد.



رهبر انقلاب اسلامی، رعایت اخلاق را نمود برجسته معنویت در مکتب امام خواندند و تاکید کردند: دوری از "گناه ، تهمت، غیبت ، سوءظن ، بددلی ، غرور و اینگونه مسائل" ، مظهر معنویتی است که امام به آن پایبند بود و مردم و مسئولین را نیز به آنها دعوت می کرد.



حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: امام همواره به مسئولین گوشزد می کرد، خود را بالاتر از مردم و عاری از عیب و انتقاد ندانید و آماده شنیدن انتقادات و بیان اشتباهات خود باشید.



رهبر انقلاب اسلامی ، اشارات امام به برخی اشتباهات صورت گرفته را ناشی از عظمت روح آن عزیز عرش دانستند و افزودند درس بزرگ معنویت امام به همه مسئولین این است که خود را از خطا و اشتباه مصون ندانند.



حضرت آیت الله خامنه ای، در تبیین "عدالت" به عنوان بعد دیگری از مکتب امام خمینی، به توجه ویژه امام به محرومین اشاره کردند و افزودند: امام ، همواره بر رسیدگی به طبقات ضعیف، اصرار و تاکید داشتند، و با تکرار تعابیری نظیر پابرهنگان و کوخ نشینان، مسئولین را به پرهیز از اشرافیگری و کمک به طبقات محروم فرا می خواندند که این درسهای بزرگ، نباید در هیچ شرایطی فراموش شود.



رهبر انقلاب اسلامی، توجه مسئولین به رفاه شخصی و تلاش آنان برای جمع آوری ثروت را آفتی بسیار بزرگ برشمردند و خاطر نشان کردند امام از این آفت بکلی برکنار بود و می خواست مسئولین با مردم سراسر کشور انس و ارتباط نزدیک داشته باشند.



ایشان با اشاره به اصرار امام مبنی بر انتخاب مسئولین از متن مردم افزودند: امام، وابستگی به فامیل و شخصیت ها را ملاک تصدی مسئولیتها نمی دانست و با حساسیت ویژه درباره تسلط هزار فامیل در دوران قاجار و پهلوی، تکیه بر قدرت و ثروت را برای گرفتن مسئولیت، از خطرهای بزرگ می دانست.



حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پایبندی به مکتب امام خمینی را موجب عزت ملی و شرافت بین المللی ملت خواندند و با تاکید مجدد بر ضرورت نگاه جامع و همزمان به ابعاد مختلف مکتب امام افزودند: اگر کسی یا جریانی بخواهد بنام عقل گرایی از ارزشها عدول کند و با غفلت از خدعه و نقشه پیچیده دشمن،در مقابل او کوتاه بیاید، این عمل، انحراف و خیانت است.



ایشان بی توجهی به بعد معنوی و اخلاقی امام خمینی را زیر "پوشش عدالت‌خواهی و انقلابی‌گری"، انحراف دیگری از مکتب امام خواندند و خاطرنشان کردند: اگر برادران مومن و کسانی را که به اصل نظام و اسلام معتقدند اما از لحاظ فکری با ما مخالفند مورد اهانت و ایذاء و آزار قرار دهیم از خط امام منحرف شده‌ایم.



حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در همین زمینه خاطرنشان کردند: اگر به اسم انقلابی گری، امنیت را از بخشی از مردم سلب کنیم، این هم از مصادیق انحراف از خط امام عزیزمان است.



رهبر انقلاب با اشاره به وجود آراء و عقاید مختلف در جامعه افزودند: اگر عنوان مجرمانه‌ای بر حرکتی منطبق شود دستگاه های مسئول موظف به پیگیری هستند اما اگر کسی دنبال براندازی و اجرای دستور دشمن نیست ولی با مذاق و تفکر سیاسی ما مخالف است نباید عدالت و امنیت را از او سلب و او را زیرپا له کنیم چرا که به فرموده قرآن مخالفت با یک قوم، نباید موجب بی تقوایی و بی عدالتی شود و همه باید در این زمینه ها هوشیار و مراقب باشند.



رهبر انقلاب اسلامی، ملت ایران را اهل معنویت و توسل و ارتباط با خدا دانستند و در عین حال افزودند: این معنویت، همواره با احساس مسئولیت انقلابی و اجتماعی همراه بوده است و اگر کسانی با عنوان کردن دین و معنویت، دنبال سیاست زدایی از جوانان و مردم هستند دچار انحراف و خطا شده اند.



حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر وفاداری کامل ملت عزیز ایران بر راه و خط امام، و استقامت و ادای مسئولیت ملت در حفظ و تقویت ارزشها افزودند: دشمن تصور می کرد با رحلت امام فروپاشی نظام اسلامی آغاز می شود اما حضور یکپارچه ملت در تشییع پیکر امام و احساسات عظیم مردم در حمایت از تصمیم خبرگان، آنها را مایوس کرد و به فکر برنامه ریزی های ده ساله انداخت.



ایشان حوادث سال 1378، یعنی ده سال پس از رحلت امام را مورد اشاره قرار دادند و افزودند: آحاد مردم در 23 تیر 78 توطئه ای را که دشمن ده سال برای آن برنامه ریزی کرده بود باطل کردند.



حضرت‌آیت الله‌خامنه‌ای به دومین برنامه ریزی 10 ساله دشمن اشاره کردند و افزودند: آنها تصور می کردند در سال 88 برخی زمینه‌ها آماده شده و باتوجه به مطالباتی که "مردم وفادار به نظام" دارند می توانند نقشه خود را عملی سازند اما بعد از دو، سه ماه تلاطم در تهران، مردم در روز قدس و روز عاشورا باطن و عمق خواسته‌های اصلی آنان را فهمیدند و در حماسه نهم دی ماه به آن غائله پایان دادند و در آینده نیز به توفیق الهی ملت با همین هوشیاری، عزم و ایمان و اراده به راه نورانی خود ادامه خواهد داد.



رهبر انقلاب اسلامی، حضور مردم در صحنه ها را موجب امنیت کشور و خنثی شدن توطئه ها دانستند و با اشاره به کارهای زیربنایی فراوانی که در کشور انجام شده است افزودند: انشاء الله مردم ثمرات این کارها را در کوتاه مدت و بلندمدت احساس خواهند کرد.



حضرت آیت الله خامنه ای، حضور جوانان دانشمند ایران در رده های برتر رشته های پیشرفته علمی جهان را یکی از ثمرات همدلی و اعتماد متقابل مردم و مسئولان دانستند و افزودند: هر چقدر حضور تعیین کننده ملت و اعتماد مردم و مسئولان ادامه یابد تحقق آرمانهای امام خمینی و پیشرفت کشور، سرعت خواهد گرفت.



بخش دوم سخنان رهبر انقلاب اسلامی در اجتماع ملت وفادار در بیست و دومین سالگرد ارتحال امام به بررسی مسایل منطقه اختصاص یافت.



ایشان بیداری عظیم اسلامی در شمال آفریقا و منطقه را حوادثی بسیار مهم و تاریخ ساز خواندند و افزودند: حوادث مصر، تونس، لیبی، یمن و بحرین هر کدام حکم و تحلیل خود را دارد اما وقتی ملتی بیدار شد و احساس قدرت و توانایی یافت هیچ چیز مانع پیروزی او نخواهد شد.



ایشان افزودند: نظام سلطه، شیطان بزرگ و صهیونیست های خونخوار ، تلاش می کنند پیروزی نهایی ملتها تحقق نیابد اما اگر ملتهای بیدار شده به ندای قرآنی صبر و استقامت پایبند و به وعده های الهی مطمئن باشند، بدون تردید پیروز خواهند شد.



حضرت آیت الله خامنه ای سیاست غرب در لیبی را ایجاد کشوری ضعیف و بی رمق داشتند و افزودند: لیبی کشوری مهم و دارای منابع سرشار نفت است و در یک قدمی اروپا قرار دارد و غرب می خواهد با ایجاد جنگ داخلی، آن را ضعیف کند تا بعد بطور مستقیم یا غیرمستقیم کنترل آن را بدست گیرد.



ایشان اوضاع یمن را هم مشابه لیبی دانستند و درباره بحرین افزودند: مردم بحرین در مظلومیت مطلق بسر می برند و غرب و همدستانش می خواهند با اطلاق حرکت شیعی، حرکت مردم بحرین را طائفه ای جلوه دهند البته اکثریت مردم بحرین در طول تاریخ شیعه بوده اند اما مسئله بحرین، مسئله شیعه و سنی نیست بلکه این ملت مظلوم خواهان حقوق اولیه خود یعنی حق رای و نقش آفرینی در تشکیل دولت و حکومت است.



حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: آمریکاییهای دروغگو و خدعه گر با همه ادعای طرفداری از حقوق بشر و دموکراسی، در سرکوب مردم بحرین فعال هستند البته آنها می گویند سعودی ها به بحرین رفته اند اما همه می دانند که سعودی ها بدون چراغ سبز آمریکا نمی توانستند این کار را بکنند به همین علت آمریکایی ها هم در قضایای بحرین مسئولند.



رهبر انقلاب اسلامی، اسلامی بودن، "ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی" و مردمی بودن را سه شاخص عمده حرکتهای مردمی در منطقه خواندند و افزودند: این ویژگی ها، بخصوص در انقلاب درخشان ملت مصر کاملا آشکار است.



ایشان تاکید کردند: جمهوری اسلامی هر جا حرکتی را با این شاخص ها مشاهده کند با آن همراه خواهد بود اما اگر ببینیم که تحریک آمریکا و صهیونیست ها در کارست با آن حرکت همراهی نمی کنیم چراکه مطمئنیم شیطان بزرگ و همدستانش به نفع ملتها، کار نخواهند کرد.



حضرت آیت الله خامنه ای، ملتهای منطقه و شمال آفریقا را به هوشیاری در مقابل تحرکات غرب فراخواندند و افزودند: کمک های به ظاهر دوستانه آمریکا از راههای تسلط بر ملتهاست و مردم منطقه بخصوص ملت مصر با آن میراث غنی اسلامی - فرهنگی باید مراقب باشند که دشمنی که از در بیرون رفته است از پنجره بازنگردد.



ایشان حرکت عظیم مردم مصر در مسئله فلسطین و غزه و گذرگاه رفح را بسیار با ارزش خواندند و افزودند: لازم است اینگونه حرکات ادامه یابد تا به فضل الهی، اهداف انقلاب مصر، کاملاً تحقق یابد.



رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به ضرورت هوشیاری در مقابل تلاش نظام سلطه برای ایجاد فاصله میان ملتهای منطقه و ملت ایران افزودند: در برخی کشورها از جمله مصر، تکفیری ها و وهابی ها در تلاشند میان مردم نیز اختلاف بیاندازند که باید هوشیار بود.



ایشان در پایان سخنانشان درباره مسئله فلسطین تاکید کردند: فلسطین تجزیه پذیر نیست و یکپارچه متعلق به مسلمانان است و بدون تردید به آغوش اسلام بازخواهد گشت.



حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: راه حل های آمریکایی در قضیه فلسطین به نتیجه نخواهد رسید و راه حل این مسئله همان پیشنهادی است که جمهوری اسلامی ایران چند سال قبل ارائه کرد و براساس آن، نوع رژیمی که بر کل فلسطین حکومت خواهد کرد براساس همه پرسی از مردم این سرزمین مشخص خواهد شد.



ایشان افزودند: پس از برقراری حکومت مورد نظر ملت فلسطین در کل این سرزمین، مردم فلسطین درباره صهیونیست هایی که از خارج به این کشور آمده اند تصمیم گیری خواهند کرد.