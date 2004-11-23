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۳ آذر ۱۳۸۳، ۱۵:۰۸

برنامه هاي چهارمين روز از هفته ي كتاب جمهوري اسلامي

در چهارمين روز از هفته ي كتاب جمهوري اسلامي ، جهاد دانشگاهي با همكاري معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي اقدام به برگزاري برنامه هاي متنوعي خواهد كرد.

به گزارش خبرنگاركتاب مهر ، چهارمين روز ازدوازدهمين دوره ي هفته ي كتاب جمهوري اسلامي ايران به عنوان كتاب ودانشجو نامگذاري شده است .

دراين روز ازهفته ي كتاب جهاد دانشگاهي با همكاري معاونت امورفرهنگي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي اقدام به برگزاري برنامه هايي با موضوعيت كتاب و كتابخواني خواهد كرد.

برپايي نمايشگاه هاي كتاب در 42 دانشگاه به صورت عمومي و خصوصي ، برگزاري مراسم جشن كتاب در42 دانشگاه ، برپايي كارگاه هاي آموزشي ، برگزاري مسابقات كتابخواني ، اهداي كتاب به بيماران دربيمارستان ها توسط دانشجويان ، ديداربا اهل قلم ، انتشار ويژه نامه هايي درباره ي آثار و فعاليت هاي دانشجويي درحوزه ي كتاب ، از ديگربرنامه هاي اين روز است

کد مطلب 132804

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