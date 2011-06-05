طرح خطرناک تجزیه مصر به 3 کشور / اسناد تکان دهنده از اهداف مجریان طرح

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الشروق مصر در این باره نوشت شماری از فرماندهان نیروهای مسلح مصر، ظهر چهارشنبه گذشته با نمایندگان ائتلاف شورای رهبری انقلاب مصر دیدار کردند، محمد عباس عضو موسس این ائتلاف با مثبت و نتیجه بخش خواندن این دیدار گفت نمایندگان ائتلاف در جریان اسنادی قرار گرفتند که تاکید می کند کشور مصر در معرض توطئه طرفهای داخلی و خارجی قرار گرفته است.



وی به نام و هویت این طرفهای داخلی و خارجی که برای تجزیه مصر تلاش می کنند، اشاره نکرد.



عباس گفت : این اسناد و مدارک از چند هدف طراحان این توطئه پرده بر می دارد که شامل ایجاد اختلاف و شکاف میان ملت و پلیس برای غرق کردن کشور در هرج و مرج و تاثیرگذاری بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی، درگیری و کشمکش میان مسیحیان(قبطی ها) و مسلمانان برای بی ثبات کردن کشور، نشان دادن تصویری زشت از مصر به جهانیان به اینکه با فتنه طایفه ای روبرو است.



هدف دیگر این توطئه همچنین ایجاد اختلاف و دودستگی میان ملت و ارتش برای مجازات نیروهای مسلح به سبب قرار گرفتن درکنار ارتش و حمایت از آن و تاثیرگذاری بر قدرت نظامی کشور و تضعیف آن اعلام شده است.



به گفته مقامات ارتش، هدف نهایی از این تلاشها، تجزیه مصر به سه کشور کوچک، یکی در جنوب، دیگری در الصعید برای مسیحیان و سومین کشور در شرق برای مسلمانان است.



بخش خطرناک این طرح، اخراج فلسطینی ها از نوار غزه به منطقه سینای مصر برای رخ دادن جنگ سه جانبه میان فلسطینی ها، مصر و اسرائیلی ها در چارچوب طرح گسترده تجزیه کشورهای عربی اعلام شده است. همانند سودان و تلاشهایی که در عراق انجام شده و هم اکنون در لیبی در حال انجام شدن است تا مصر در برابر مصر بی نهایت ضعیف شود به طوری که رژیم صهیونیستی بر تمام منطقه خاورمیانه سیطره پیدا کند.



در این چارچوب، یک عضو شورای فرماندهی انقلاب مصر در واکنش به اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و درخواست برخی صهیونیستها برای اشغال مجدد سینا گفت : همانطور که نیروهای مسلح در جریان انقلاب در کنار مردم قرار گرفتند، اکنون نوبت مردم مصر است تا در کنار نیروهای مسلح خود قرار گیرند.

خاطر نشان می شود مردم مسلمان مصر، سرانجام توانستند رژیم حسنی مبارک دیکتاتور مورد حمایت غرب و رژیمهای مزدور عربی را در روز 11 فوریه(22 بهمن 89) سرنگون کنند.