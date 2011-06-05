تدوین "خرس" شروع شد

خسرو معصومی به خبرنگار مهر گفت: حسن حسن‌دوست به تازگی تدوین فیلم را شروع کرده، نمی‌دانم چه زمانی فیلم آماده نمایش می‌شود. امیدوارم مراحل فنی به خوبی پیش برود و کیفیت نهایی "خرس" قابل قبول باشد، پس از پایان مراحل فنی برای نمایش فیلم برنامه‌ریزی می‌کنیم.

فیلمبرداری تازه‌ترین فیلم خسرو معصومی از چهارم بهمن ماه آغاز شد اواخر اسفند ماه به پایان رسید. پرویز پرستویی، مریلا زارعی، فرهاد اصلانی، علی اوسیوند، ناصر آقایی، داود فتحعلی‌بیگی،‌ مائده طهماسبی،‌ ابوالفضل شاه‌کرم و اکبر معززی در این فیلم ایفای نقش کردند.

فیلمنامه این فیلم را معصومی نوشته است. فیلم داستان رزمنده‌ای است که پس از سال‌ها اسارت به شهرش برمی‌گردد و با اتفاقاتی روبرو می‌شود.

خسرو معصومی فیلم‌های سینمایی "باد در علفزار می‌پیچد"، "عاشق کشی"، "جایی در دوردست"، "پر پرواز" و... را کارگردانی کرده است.