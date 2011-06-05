آفت سن 50 درصد گندمزارهای استان مرکزی را تهدید می کند

مسلم مجد آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 200 سمپاش بخش خصوصی با 500 دستگاه سمپاش در بخش دولتی با این آفت مقابله می کنند و تاکنون در50 هزار هکتار، عملیات مبارزه با سن اجرا شده که این سطح دو برابر عملکرد سال گذشته در مدت مشابه است.

وی گفت: بر اساس دستورالعمل جدید، امسال گندم با صفر درصد خسارت سن زدگی از کشاورزان خریداری و به ازاء هر یک درصد سن زدگی، 100 ریال از قیمت پایه سه هزار و600 ریال بهای خرید گندم، کاسته خواهد شد.

مجدآبادی افزود : پارسال از مجموع 450 هزار تن گندم مازاد بر نیاز خریداری شده از کشاورزان استان حدود 25 هزار تن سن زده بود که گندم آنها ارزان تر خریداری و بابت کاهش خرید محصول سن زده هفت میلیارد ریال خسارت هم به کشاورزان استان وارد شد.

سن‌ اواخر زمستان‌ و آغاز‌ بهار از خواب‌ زمستانی‌ بیدار شده‌ و ضمن تغذیه‌ از گون و گیاهان دامنه کوهها، به‌ مزارع‌ غلات‌ در دشت‌های‌ مجاور پرواز می‌کنند.