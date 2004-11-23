مراسم قرعه كشي مسابقات دسته دو بسكتبال استان تهران

به گزارش خبرنگار"مهر" فردا چهارشنبه چهارم آذرماه مراسم قرعه كشي ليگ بسكتبال دسته دو بانوان استان تهران در رده سني بزرگسالان برگزار خواهد شد و اين درحالي است كه به گفته نينا زرگزصالح مسئول هيئت بسكتبال بانوان استان تهران مذاكرات در خصوص در اختيار گرفتن سالن هنوز به نتيجه نرسيده است.

نينا زرگر صالح در اين باره به خبر نگار "مهر" گفت: متاسفانه به دليل برخي از مشكلات بودجه اي تا كنون موفق به برگزاري مسابقات دسته دوم جوانان و بزرگسالان خود نشده ايم. البته اميدوارم بلافاصله بعد از برگزاري مراسم قرعه كشي ليگ بزرگسالان بتوانيم بحث مكاني آن را حل كرده و رقابتها به موقع انجام شود.

وي ادامه داد: هيات بسكتبال استان تهران به دليل برگزاري مسابقات مردان سالنهاي مورد نظر دراختيار ما قرار نمي دهد ولي اميدوارم با مذاكرات انجام داده بتوانيم سالن افراسيابي را به مدت هفت جلسه دراختيار بگيريم.

صالح درباره ادغام انجمنها وهيئت ها اظهار داشت: ادغام با هيئت آقايان تاكنون تاثير مثبتي دربرنامه هاي ما نداشته است و تقريبا به همان شكل قبلي كار مي كنيم. مسئول هيئت بسكتبال بانوان استان تهران گفت: تاكنون با استفاده از حق شركت تيمها بودجه برنامه هايمان را تامين كرده ايم و همين امر موجب مي شود تا در اجراي تقويم دچار تاخير شويم.

وي راه حل اين مشكل را درتوجيه مسئولين دانست و گفت: چنانچه روساي فدراسيونها و مسئولين هياتها درطرح ادغام توجيه شوندو اختيارات و امكانات را به طور عادلانه اي تقسيم كنند مشكلي در اجراي برنامه هاي بانوان به وجود نمي آيد.

گفتني است قرعه كشي ليگ دسته 2 بسكتبال بانوان استان تهران در رده سني بزگسالان با حضور 12 تيم در سالن آمفي تئاتر معاونت ورزش بانوان استان تهران برگزار مي شود كه در اين حين به تيمهاي برتر مسابقات جوانان جوائزي اهدا مي شود. محمدي فر