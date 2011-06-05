جدول زمانبندی مصاحبه دکتری در 23 پردیس و دانشکده دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه تهران، زمان برگزاری مصاحبه کنکور دکتری نیمه متمرکز 90 را اعلام کرد.

بر این اساس، زمان آغاز مصاحبه در این دانشگاه از فردا دوشنبه 16 خردادماه در برخی دانشکده ها و پردیس آغاز می شود. با این حال در سایر دانشکده ها و پردیس های این دانشگاه، تاریخ برگزاری مصاحبه از روز سه شنبه 17 خردادماه جاری اعلام شده است.

جدول زمانبندی مصاحبه کنکور دکتری 90 دانشگاه تهران