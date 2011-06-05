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۱۵ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۵۰

مصاحبه از فردا آغاز می شود/

جدول زمانبندی مصاحبه دکتری در 23 پردیس و دانشکده دانشگاه تهران

جدول زمانبندی مصاحبه دکتری در 23 پردیس و دانشکده دانشگاه تهران

دانشگاه تهران زمان مصاحبه در 23 پردیس و دانشکده خود را اعلام کرد بر این اساس، مصاحبه نخستین کنکور نیمه متمرکز دکتری 90 در دانشگاه تهران از فردا دوشنبه 16 خردادماه آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه تهران، زمان برگزاری مصاحبه کنکور دکتری نیمه متمرکز 90 را اعلام کرد.

بر این اساس، زمان آغاز مصاحبه در این دانشگاه از فردا دوشنبه 16 خردادماه در برخی دانشکده ها و پردیس آغاز می شود. با این حال در سایر دانشکده ها و پردیس های این دانشگاه، تاریخ برگزاری مصاحبه از روز سه شنبه 17 خردادماه جاری اعلام شده است.

جدول زمانبندی مصاحبه کنکور دکتری 90 دانشگاه تهران

ردیف پردیس/دانشکده زمان برگزاری مصاحبه کنکور دکتری 90
1 ادبیات و علوم انسانی 16 خردادماه
2 الهیات و معارف اسلامی 17 خردادماه
3 اقتصاد 19خردادماه
4 ابوریحان 19خردادماه
5 محیط زیست 21خردادماه
6 مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک 17 خردادماه
7 زبانها و ادبیات خارجی 16 خردادماه
8 موسسه ژئوفیزیک 21 خردادماه
9 حقوق و علوم سیاسی 16 خردادماه
10 دامپزشکی 17 خردادماه
11 علوم و فنون نوین 18 خردادماه
12 هنرهای زیبا 16 خردادماه
13 کارآفرینی 17 خردادماه
14 مدیریت 23 خردادماه
15 تربیت بدنی 22 خردادماه
16 جغرافیا 22 خردادماه
17 مطالعات جهان 19 خردادماه
18 روانشناسی و علوم تربیتی 19 خردادماه
19 دانشکده های فنی 16 خردادماه
20 کشاورزی و منابع طبیعی 18خردادماه
21 علوم اجتماعی 28خردادماه
22 پردیس قم 24 خردادماه
23 پردیس کیش 21 خردادماه
کد مطلب 1328100

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