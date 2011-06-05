رئیس مجلس عازم شرق آسیا می شود/ ملاقات با مقامات سنگاپور و اندونزی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر فردا به دنبال دعوت روسای مجالس کشورهای سنگاپور و اندونزی به منظور دیدار و گفتگو با آنان عازم این دو کشور در شرق آسیا خواهد شد.

رئیس مجلس در روزهای 17 و 18 خردادماه به سنگاپور سفر می کند و در سنگاپور علاوه بر دیدار با عبدالله ترموجی رئیس مجلس این کشور با رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیر کشور سنگاپور دیدار خواهد داشت.

لاریجانی در ادامه سفر عازم جاکارتا پایتخت اندونزی می شود .

وی در روزهای 19 و 20 خردادماه در جاکارتا حضور دارد و با علی مرزوقی رئیس مجلس این کشور دیدار می کند.

وی همچنین با رئیس مجمع مشورتی خلق، رئیس مجلس مناطق و رئیس جمهور و وزیر خارجه دیدار و گفتگو خواهد داشت.

سخنرانی در دانشگاه اسلامی جاکارتا از دیگر برنامه های رئیس مجلس در سفر به اندونزی است.

حسین نژاد فلاح نماینده ساوجبلاغ و نظرآباد، حجت الاسلام سید محمود حسینی دولت آبادی نماینده شاهین شهر، حجت الاسلام قدرت الله علیخانی نماینده قزوین، عفت شریعتی نماینده مشهد، عزت الله یوسفیان ملا نماینده آمل و حمیدرضا کاتوزیان نماینده تهران، لاریجانی را در این سفر همراهی می کنند.

رئیس مجلس و هیئت همراه عصر شنبه 21 خرداد جاکارتا را به مقصد تهران ترک می کنند.