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۱۵ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۳۴

فردا و در راس هیئتی؛

رئیس مجلس عازم شرق آسیا می شود/ ملاقات با مقامات سنگاپور و اندونزی

رئیس مجلس عازم شرق آسیا می شود/ ملاقات با مقامات سنگاپور و اندونزی

رئیس مجلس شورای اسلامی عصر فردا در پاسخ به دعوت روسای مجالس کشورهای سنگاپور و اندونزی عازم این دو کشور می شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر فردا به دنبال دعوت روسای مجالس کشورهای سنگاپور و اندونزی به منظور دیدار و گفتگو با آنان عازم این دو کشور در شرق آسیا خواهد شد.

رئیس مجلس در روزهای 17 و 18 خردادماه به سنگاپور سفر می کند و در سنگاپور علاوه بر دیدار با عبدالله ترموجی رئیس مجلس این کشور با رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیر کشور سنگاپور دیدار خواهد داشت.

لاریجانی در ادامه سفر عازم جاکارتا پایتخت اندونزی می شود .

وی در روزهای 19 و 20 خردادماه در جاکارتا حضور دارد و با علی مرزوقی رئیس مجلس این کشور دیدار می کند.

وی همچنین با رئیس مجمع مشورتی خلق، رئیس مجلس مناطق  و رئیس جمهور و وزیر خارجه دیدار و گفتگو خواهد داشت.

سخنرانی در دانشگاه اسلامی جاکارتا از دیگر برنامه های رئیس مجلس در سفر به اندونزی است.

حسین نژاد فلاح نماینده ساوجبلاغ و نظرآباد، حجت الاسلام سید محمود حسینی دولت آبادی نماینده شاهین شهر، حجت الاسلام قدرت الله علیخانی نماینده قزوین، عفت شریعتی نماینده مشهد، عزت الله یوسفیان ملا نماینده آمل و حمیدرضا کاتوزیان نماینده تهران، لاریجانی را در این سفر همراهی می کنند.

رئیس مجلس و هیئت همراه عصر شنبه 21 خرداد جاکارتا را به مقصد تهران ترک می کنند.

کد مطلب 1328105

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