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۱۵ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۲۰

کارآفرین برتر گلستان:

بانک تعاون از تنگدستی خارج شود

بانک تعاون از تنگدستی خارج شود

گرگان - خبرگزاری مهر: یک کارآفرین گلستانی گفت: منابع بخش تعاون را در بانک تعاون سرازیر کنید و بانک تعاون را از تنگدستی بیرون بیاورید.

محمد برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعاونی ها باید از این پراکندگی درآیند و من به عنوان یک تعاونگر نباید به سراغ بانک دیگری غیر از بانک تعاون بروم.

این کارآفرین برتر گلستانی با اشاره به وضعیت تعاونی ها در کشور گفت: زیرمایه تعاونی ها در کشور بسترسازی شده است و فقط نیاز به منبع انرژی عظیمی دارد که آنها را به حرکت در آورد.
 
وی ضمن مخاطب قرار دادن مدیران استانی گفت: ما نباید به سراغ مدیران برویم و مدیران باید به دنبال کشف شرکت های توانمند و تعاونگرانی باشند که سرمایه ها را به هدر نمی دهند.
 
برزگر افزود: اگر ما به سمت مدیران برویم ممکن است این منابع را در اختیار کسانی قرار دهند که نتوانند با آن کار کنند و سرمایه ها را به هدر بدهند.
 
این کارآفرین برتر تاکید کرد: اقتصاد توام با ریسک است و شجاعت می خواهد و در بخش تعاون ما باید ضمن حل مشکلات خود به یک انباشت سرمایه هم برسیم و با آن دغدغه جامعه یعنی بیکاری را نیز حل کنیم  و کار آفرینی را در سرلوحه کارهایمان قرار دهیم.
 
وی افزود: علیرغم اینکه برای سرمایه گذاری تشویق شدم به شهرهای بزرگ واستان های مبدا بروم اما تعاونی خود را در شهرستان محروم کلاله راه اندازی کردم و مستقیم وغیرمستقیم  برای 300 نفر ایجاد شغل کردم.
 
برزگر هزینه ایجاد شرکت تعاونی و راه اندازی شرکت آجر ماشینی را 6 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: دو میلیارد تومان آن از منابع تعاون تزریق و 300 شغل ایجاد شد که البته قابل توسعه است.
 
وی خطاب به تعاونگران گفت: باید در این راه عزم خود را جزم کنید چون همیشه کسانی هستند که اجازه ندهند شما در مسیر اهداف خود حرکت کنید.
کد مطلب 1328127

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