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۳ آذر ۱۳۸۳، ۱۲:۴۸

توزيع رايگان 220 هزار نسخه كتاب آمادگي در برابر زلزله

202 هزار نسخه كتاب "آمادگي در برابر زلزله" از سوي شوراي اسلامي شهر تهران با همكاري سازمان مديريت بحران شهر تهران تهيه و به طور رايگان ميان شهروندان در سطح وسيعي از مناطق 22 گانه تهران توزيع شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي مركز پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران ، مجري اين كتاب دكتر حمزه شكيب عضو شوراي اسلامي شهر تهران و استاد دانشگاه تربيت مدرس است . كتاب در 40 صفحه منتشر شده است و اطلاعات عمومي مفيدي را در  زمينه شناسايي حركات زمين، لرزه خيزي ايران و تهران ، چگونگي چينش وسايل خانه، مقاوم سازي ساختمان ها و اقدامات ضروري قبل و بعد از زلزله شامل مي شود.

بر اساس اين گزارش كار توزيع اين كتاب به درب منازل شهروندان با هماهنگي مركز پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران با واحدهاي روابط عمومي و ستادهاي مديريت بحران 22 منطقه شهرداري تهران ، از دو هفته گذشته آغاز و در حال انجام مي باشد و طي آن ابتدا اين كتاب در سطح مناطق جنوبي و آسيب پذير و سپس در ساير مناطق توزيع خواهد شد.

توصيه ها و اطلاعات ارايه شده در اين كتاب در چهار فصل و با بيان ساده و قابل فهم براي عموم گردآوري و براي انتقال مناسب تر مفاهيم از تصوير و جدول نيز استفاده شده است.

انتظار مي رود شهروندان براي ارتقاي آمادگي خود در برابر زمين لرزه احتمالي، توصيه هاي ارايه شده در اين كتاب را به دقت مطالعه نمايند و در زندگي بكار گيرند.

گفتني است انتشار و توزيع 220 هزار نسخه كتاب آمادگي در برابر زلزله در مرحله نخست اين طرح پيش بيني شده و تجديد چاپ و توزيع مجدد اين كتاب ميان شهروندان در مراحل بعد ادامه خواهد يافت.

 

کد مطلب 132813

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