توزيع رايگان 220 هزار نسخه كتاب آمادگي در برابر زلزله

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي مركز پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران ، مجري اين كتاب دكتر حمزه شكيب عضو شوراي اسلامي شهر تهران و استاد دانشگاه تربيت مدرس است . كتاب در 40 صفحه منتشر شده است و اطلاعات عمومي مفيدي را در زمينه شناسايي حركات زمين، لرزه خيزي ايران و تهران ، چگونگي چينش وسايل خانه، مقاوم سازي ساختمان ها و اقدامات ضروري قبل و بعد از زلزله شامل مي شود.

بر اساس اين گزارش كار توزيع اين كتاب به درب منازل شهروندان با هماهنگي مركز پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران با واحدهاي روابط عمومي و ستادهاي مديريت بحران 22 منطقه شهرداري تهران ، از دو هفته گذشته آغاز و در حال انجام مي باشد و طي آن ابتدا اين كتاب در سطح مناطق جنوبي و آسيب پذير و سپس در ساير مناطق توزيع خواهد شد.

توصيه ها و اطلاعات ارايه شده در اين كتاب در چهار فصل و با بيان ساده و قابل فهم براي عموم گردآوري و براي انتقال مناسب تر مفاهيم از تصوير و جدول نيز استفاده شده است.

انتظار مي رود شهروندان براي ارتقاي آمادگي خود در برابر زمين لرزه احتمالي، توصيه هاي ارايه شده در اين كتاب را به دقت مطالعه نمايند و در زندگي بكار گيرند.

گفتني است انتشار و توزيع 220 هزار نسخه كتاب آمادگي در برابر زلزله در مرحله نخست اين طرح پيش بيني شده و تجديد چاپ و توزيع مجدد اين كتاب ميان شهروندان در مراحل بعد ادامه خواهد يافت.