قرارداد مشترکان همراه اول مورد تایید رگولاتوری نیست!

غلامرضا داداش زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت ارائه خدمات SLA از سوی اپراتورهای موبایل در کشور اظهار داشت: قرارداد همراه اول با مشترکانش هنوز شفاف و روشن نیست و به تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات نیز نرسیده است اما در مورد اپراتور دوم - ایرانسل - این کار انجام شده و قرارداد مشترکان این اپراتور برای اجرای SLA به تایید رگولاتوری نیز رسیده است.

مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه این اقدام در مورد اپراتور سوم تلفن همراه - تامین تله کام - هم در حال انجام است افزود: به این معنی که قبل از ارائه سرویس باید قرارداد مشترکان موبایل با اپراتورها که تمام حقوق طرفین در آن رعایت شده باشد به تایید رگولاتوری برسد.

وی گفت: همراه اول برای ارائه سرویس با مشترکان خود قرارداد منعقد می کند اما این قرارداد تاکنون به تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نرسیده است. البته این قرارداد به تصویب مجمع عمومی مخابرات رسیده اما طبق پروانه این اپراتور موظف است که قراردادی را که برای ارائه سرویس به مشترک می دهد به تایید سازمان تنظیم مقررات نیز برساند.

داداش زاده با اشاره به نظارت رگولاتوری بر عملکرد اپراتورهای تلفن همراه در ارائه خدمات اینترنت بر بستر تکنولوژی GPRS و EDGE نیز درباره مطابقت تعرفه اعمال شده برای اینترنت موبایل نسبت به خدماتی که از سوی اپراتورها ارائه می شود، افزود: مطابقت و همخوانی تعرفه با این سرویس به سطح سرویس ارائه شده برمی گردد که برای آن باید میان اپراتور و مشترک قراردادی تعریف شود تا سطح سرویس ارائه شده دارای کف و سقف مشخص باشد.

داداش زاده از این قرارداد با نام SLA – توافقنامه سطح خدمات - نام برد و تاکید کرد: در صورت امضای این قرارداد میان مشترک و اپراتور اگر تخطی از سوی هریک از طرفین صورت گیرد برای آن جریمه درنظر گرفته می شود که این جریمه در این قرارداد نیز قید می شود.

وی با بیان اینکه وضعیت GPRS و EDGE در ایران در مقایسه با ارائه این سرویس در دیگر کشورها مطلوب است، گفت: در حال حاضر دیگر GPRS به عنوان سرویس های اینترنتی مطرح نمی شود و اگر مشترکی بخواهد از اینترنت روی موبایل خود استفاده کند از استاندارد EDGE و یا 3G استفاده می کند. براین اساس در کشور نیز GPRS را به عنوان شاخص اینترنتی قبول نداریم و این سرویس جزء سرویس های دیتا تلقی می شود.