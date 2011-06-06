احترام به مخالف راهکار جلب مشارکت حداکثری در انتخابات است

حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "نباید افرادی که معتقد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه هستند اما از نظر فکری با ما مخالفند را مورد اهانت و ایذا قرار دهیم و نباید به اسم انقلابی گری امنیت بخشی از مردم را سلب کنیم" گفت: باید میان اختلاف و دشمنی تمایز شد زیرا اختلافات در جامعه با رفتار های دموکراتیک طبیعی است اما دشمنی امری غیر طبیعی است، لذا مردم و مسئولان باید تلاش کنند اختلافات به دشمنی تبدیل نشوند.

نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی افزود: فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری از یک دیدگاه حداکثری نسبت به اندیشه های مخالفان و لزوم تسامح در برابر این دیدگاه ها ناشی می شود تا دایره دوستداران و ملتزمان به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه تنگ نشود.

وی دیدگاه افراطی حداقلی و دفع گرایانه را دلیل دشمنی با منتقدان و مخالفان دانست و تصریح کرد: در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی توصیه مقام رهبری بر تحمل منتقدان راهکار اخلاقی جدی برای سلامت فضای انتخاباتی و در نتیجه مشارکت حداکثری در انتخابات است.

فلاحت پیشه با تاکید بر اینکه مسئولان و مردم نباید اجازه دهند اختلافات، فضای رقابت را در کشور به فضای منفی تبدیل کند اظهار داشت: راهکار مقابله با این رفتار ها بیش از این که بر عهده نهاد های نظارتی باشد به وجدان افراد بر می گردد لذا مردم باید به دیدگاه هاو نظرات نامزد های انتخاباتی توجه کنند.

وی افزود: در تاریخ رفتار های سیاسی همیشه طرفداران دیدگاه های افراطی تلاش می کنند صحنه گردان عرصه رقابت ها باشند و با ادعای طرفداری از یک سری اصول به توهین و تکفیر افراد بپردازند تا رقیبان را از حضور در حوزه عمومی دور کنند.

فلاحت پیشه با تاکید بر اینکه حضور حداکثری مردم در انتخابات در گروی حضور حداکثری نخبگان در انتخابات است اظهار داشت: نخبگانی که خود و رفتارشان در چارچوب نظام جمهوری اسلامی قابل تعریف باشد باید بتوانند با استفاده از سعه صدر نظام در انتخابات حضور یابند اما کسانی که شخصیت و رفتارشان در چارچوب نظام جمهوری اسلامی قابل تعریف نباشد حق شرکت در انتخابات را ندارند.

وی بااشاره به اینکه بعد از وقایع انتخابات سال 88 کشور های غربی و آمریکا تمام تلاش خود را مبذول داشتند تا جمهوری اسلامی را حکومتی دیکتاتور جلوه دهند تصریح کرد: فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری ناظر بر لزوم حضور حداکثری مردم در انتخابات بود لذا باید توجه کرد با سعه صدر اجازه شکل گیری فضای اخلاقی را در انتخابات بدهیم تا مشارکت مردم و نخبگان در انتخابات افزایش یابد و فضای رقابت های انتخاباتی را به حدی آلوده نکنیم که نخبگان و مردم از حضور در عرصه سیاسی انتخابات منصرف شوند.

وی تاکید کرد: برای جلو گیری از رفتارهای حداقلی و حذفی در ابتدا مردم می توانند تاثیر گذار باشند پس از آن می توان نقش شورای نگهبان و وزارت کشور را ارزیابی کرد.