آذربایجان درباره جنگ با ارمنستان هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، یک سخنگوی وزارت دفاع جمهوری آذربایجان در این ارتباط گفت:‌ دولت ارمنستان به طور مرتب مذاکرات صلح را به شکست می ‌کشاند و از این رو سبب می ‌شود که راه حل نظامی برای حل این مشکل اجتناب ناپذیر باشد.

" صابراوغلو" سخنگوی وزارت دفاع جمهوری آذربایجان در این ارتباط افزود: ارتش جمهوری آذربایجان دیر یا زود خواست مردم و دولت را برآورده خواهد کرد و باید مناطق اشغال شده‌ را از دشمن پس بگیرد. دشمن باید این موضوع را درک کند.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جمهوریهای آذربایجان و ارمنستان در منطقه جنوب قفقاز در نزاع همیشگی بر سر منطقه قره باغ بوده ‌اند.

در سال 1991 بعد از استقلال منطقه‌ کوهستانی قره باغ‌، وقوع جنگی خونین بین آذربایجان و ارمنستان کشته شدن بیش از 20 هزار نفر و آواره شدن یک میلیون نفر را به دنبال داشت.

در جریان این جنگ ، جمهوری آذربایجان کنترل قره باغ و هفت منطقه‌ وابسته به آن را از دست داد.