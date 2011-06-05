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۱۵ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۵۲

آذربایجان درباره جنگ با ارمنستان هشدار داد

آذربایجان درباره جنگ با ارمنستان هشدار داد

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با اشاره به تحرکات ارمنستان وقوع جنگ در منطقه را اجتناب ناپذیر خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، یک سخنگوی وزارت دفاع جمهوری آذربایجان در این ارتباط گفت:‌ دولت ارمنستان به طور مرتب مذاکرات صلح را به شکست می ‌کشاند و از این رو سبب می ‌شود که راه حل نظامی برای حل این مشکل اجتناب ناپذیر باشد.

" صابراوغلو" سخنگوی وزارت دفاع جمهوری آذربایجان در این ارتباط افزود: ارتش جمهوری آذربایجان دیر یا زود خواست مردم و دولت را برآورده خواهد کرد و باید مناطق اشغال شده‌ را از دشمن پس بگیرد. دشمن باید این موضوع را درک کند.
 
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جمهوریهای آذربایجان و ارمنستان در منطقه جنوب قفقاز در نزاع همیشگی بر سر منطقه قره باغ بوده ‌اند.
 
در سال 1991 بعد از استقلال منطقه‌ کوهستانی قره باغ‌، وقوع جنگی خونین بین آذربایجان و ارمنستان کشته شدن بیش از 20 هزار نفر و آواره شدن یک میلیون نفر را به دنبال داشت.
 
در جریان این جنگ ، جمهوری آذربایجان کنترل قره باغ و هفت منطقه‌ وابسته به آن را از دست داد.
کد مطلب 1328164

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