به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رضا استادی قبل از ظهر یکشنبه در پایان راهپیمایی گرامیداشت یوم الله ۱۵ خرداد در شبستان امام خمینی‌‌(ره) حرم حضرت معصومه‌(س) در سخنانی اظهار داشت: اگر مسئولین در برخی از مواقع پای خود را کج می‌گذارند مردم در مراسم مختلف در برابر آن موضع می‌گیرند و این امر را به آنها گوشزد می‌کنند، چرا که مردم زاویه گرفتن از رهبری را نمی‌پذیرند و انحراف را تحمل نمی‌کند.



وی با اشاره به ویژه گی‌های برجسته امام راحل اظهار داشت: امام بنده خدا و عبد او بود و زندگی او از آن خدا بود.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یکی از برکات قیام امام خمینی‌(ره) را استقرار جمهوری اسلامی و استقلال کشور برشمرد و افزود: کشور ما قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کشوری وابسته و در زیر سلطه آمریکا قرار داشت و این موضوع نیز پنهانی نبود.



امام جمعه قم عنوان کرد: ممکن است در گوشه و کنار کشور ضعف و مشکلاتی وجود داشته باشد ولی هیچکس نمی‌تواند منکر شود که کشور استقلال ندارد و این امر زمینه بسیاری از پیشرفت‌ها و موفقیت‌ها است.



استادی افزود: اگر برای بدست آوردن استقلال مشکلاتی برایمان پیش آمد باید مشکلات را تحمل و فراموش کرد چرا که در برابر بدست آوردن نعمت استقلال ارزشی ندارد.



به برکت استقلال در کشور مسئولین در برابر ابرقدرت‌ها موضع می‌گیرند



وی اضافه کرد: امروز به برکت وجود استقلال در کشور مسئولین کشور در برابر ابر قدرت‌ها به صراحت موضع می‌گیرند و بدون هیچ هراسی حرف خود را عنوان می‌کنند.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بین خواص و عوام این تفکر وجود داشت که بدون آمریکا نمی‌توان کاری از پیش برد افزود: امام این تفکر را عوض کرد و از‌‌ همان روزهای ابتدایی انقلاب، دست آمریکا را به طور کامل قطع کرد.



امام جمعه قم ابراز داشت: بی‌انصافی است اگر بخواهیم شرایط کنونی کشور را با گذشته مقایسه کنیم چرا که امروز در نقاط مختلف کشور و در مناطق محروم و دور افتاده مردم از مزایای دولت و بیت‌المال استفاده می‌کنند.



رعایت اخلاق اسلامی در جامعه ضروری است



استادی در بخش دیگری از سخنان خود رعایت اخلاق اسلامی در جامعه را ضروری برشمرد و عنوان کرد: همه باید در جامعه اخلاق اسلامی را مراعات کنند و هرکس خود باید در این زمینه اهتمام داشته باشد چرا که اگر قشر عظیمی در جامعه در جهت اخلاق اسلامی قدم بر دارند چیزی نصیب ما نمی‌شود و در این راستا همه باید به زندگی خود مراجعه کنیم و ببنیم آیا سفارشات و تأکیدات امام راحل و رهبر معظم انقلاب در ابعاد مختلف اخلاقی را رعایت می‌کنیم یا خیر.



استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: مهم‌ترین چیزی که می‌تواند نظام ما را در دنیا الگو و سر مشق دیگران قرار دهد عمل ما است و باید در عمل موازین اسلامی را رعایت کنیم.



رواج گناه در جامعه به نظام آسیب می‌زند



وی عنوان کرد: اگر گناه در جامعه گسترش یابد این امر باعث آسیب دیدن نظام خواهد شد و نمی‌گذارد ایران در دنیا الگو باشد چرا که دشمنان با استفاده از امکانات رسانه‌ای خود از نزدیک زندگی ما را رصد می‌کنند.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در مراسم ارتحال امام فرمودند که دشمنان می‌خواهند سیاست زدایی در جامعه ایجاد کنند اظهار داشت: آنها می‌خواهند تا مردم به کار خود مشغول باشند و کاری به سیاست و اتفاقات کشور نداشته باشند در حالی که همه باید در امور کشور دخالت داشته باشند و خلاف این مسیر انحراف است.



استادی افزود: مسلمان شیعه انقلابی یعنی مسلمانی که به وظایف دینی و اخلاقی خود در حد توانش عمل کند.



وی با بیان اینکه امام از‌‌ همان آغاز همواره مسئله اسلام را مد نظر داشت افزود: در ابتدای انقلاب نام مجلس ما مجلس شورای ملی بود که امام راحل با فاصله کم دستور دادند نام آن به مجلس شورای اسلامی تبدیل شود و این نشان دهنده آن است که باید در همه امور اسلام و دیانت و مسلمانیت در رأس امور قرار گیرد.



امام جمعه قم ادامه داد: اگر بخواهیم نظام ما مورد قبول امام زمان (عج) قرار گیرد باید هرچه می‌توانیم حدود الهی را رعایت کنیم چرا که این امر باعث تقویت نظام خواهد شد.

