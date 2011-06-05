تروریستها زنجیره غذایی را هدف قرار داده اند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، نیروهای امنیتی انگلیس به تولید کنندگان و فروشندگان مواد غذایی هشدار داده اند که مواد غذایی و آشامیدنی با خطر سوء استفاده تروریستها روبرو است.

مرکز حفاظت از تاسیسات زیربنایی ملی انگلیس که رسما این هشدار را مطرح کرده با اشاره به شیوع بیماری کشنده "ای کولی" که در اثر مصرف خیارهای آلوده به انسان سرایت می کند اعلام کرد که تولید کنندگان محصولات غذایی باید پیش از گذشته نکات ایمنی را رعایت کنند.

مصرف خیارهای آلوده به باکتری کشنده که مرکز شیوع آن آلمان اعلام شده تا کنون جان بیش از 20 نفر را گرفته و بیش از 1800 نفر دیگر را نیز راهی بیمارستان کرده است. هنوز علت آلوده بودن این خیارها اعلام نشده و بسیاری از کشورها برای در امان ماندن از این باکتری کشنده، واردات میوه و سبزیجات از اروپا را ممنوع کرده اند.