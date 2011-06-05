توصیه بان کی مون به آل خلیفه / چلبی خواستار خروج اشغالگران سعودی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، سازمان ملل متحد خواستار احترام به آزادیها در بحرین شد.

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد از مقامات رژیم بحرین خواست در تعامل با تظاهرات مردمی به حقوق بشر احترام بگذارند.



دبیرکل سازمان ملل متحد در دیدار با سلیمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد رژیم بحرین خواست به قانون بین المللی در زمینه حقوق بشر در رویارویی با تظاهرات مخالفان احترام بگذارد.



از سوی دیگر وزارت امور خارجه رژیم بحرین، کاردار سفارت عراق را در اعتراض به اظهارات احمد چلبی نماینده پارلمان عراق فرا خواند.



بان کی مون همچنین با شیخ خالد بن احمد آل خلیفه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار کرد؛ این دیدار دو روز پس از لغو حکومت نظامی که رژیم بحرین در پی شعله ور شدن آتش انتفاضه مردم بحرین اعمال کرده بود، برگزار شد.



به گفته سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، بان کی مون بار دیگر از حکومت بحرین خواست به معیارها و قوانین بین المللی در زمینه حقوق بشر احترام گذارد.



بان کی مون از آنچه تعهد و پایبندی ولیعهد رژیم بحرین در این زمینه اعلام شده، تمجید کرده است.



دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین از رفع حالت فوق العاده و درخواست پادشاه بحرین برای گفتگوی ملی استقبال کرد.



سخنگوی بان کی مون گفت دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته است این گفتگو واقعی، عمیق و فراگیر باشد و خواسته های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مشروع تمام بحرینی ها را بر آورده کند.



سلمان بن حمد ولیعهد رژیم بحرین که معاون فرماندهی کل نیروهای مسلح نیز به شمار می رود، با هدف رفع نگرانی های بین المللی درباره سرکوب تظاهرات مردم بی دفاع این کشور به سفر بین المللی دست زده است، وی قرار است طی روزهای آینده به واشنگتن برود تا با مقامات دولت آمریکا دیدار کند.



وی مدعی شده است طرح گفتگوی ملی که پادشاه بحرین اعلام کرده، با حمایت سیاسی گسترده ای روبرو شده و رژیم به تلاشهای اصلاحات پایبند است.



چلبی : نظامیان سعودی از بحرین خارج شوند



از سوی دیگر احمد چلبی رهبر حزب کنگره ملی عراق خواستار خروج فوری اشغالگران سعودی و نظامیان دیگر کشورهای عربی از بحرین شد و از رژیم آل خلیفه خواست به کشتار و شکنجه معترضان پایان داده و زندانیان را آزاد کند.



این اظهارات به مذاق آل خلیفه خوش نیامد و وزارت امور خارجه این رژیم، کاردار سفارت بحرین در منامه را فرا خواند و خشم و عصبانیت خود را از اظهارات چلبی در حمایت از مردم بی دفاع بحرین ابراز کرد.

یک مقام وزارت امور خارجه رژیم بحرین مدعی شد اظهارات چلبی به حاکمیت بحرین خدشه وارد می کند و دخالت در امور داخلی آن است و همچنین بر روابط بغداد - منامه تاثیر منفی می گذارد.



احمد چلبی همچنین برای اعزام کشتی کمکهای بشردوستانه برای مردم بحرین تلاش می کند که قرار بود هفته گذشته به سوی منامه حرکت کند، ولی مقامات عراقی مانع حرکت این کشتی شدند و اعلام کردند تنها زمانی اجازه حرکت خواهند داد که سرنشینان آن کشتی، روادید سفر بحرین را دریافت کنند.

خاطر نشان می شود مردم بحرین در ماه فوریه قیام فراگیری را علیه خاندان سلطنتی این کشور که از زمان استقلال بحرین بر این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس حکومت می ‌کنند، برپا کردند و انقلاب مردم این کشور همچنان ادامه دارد.

از زمان آغاز اعتراضات ضد دولتی بحرین در اواسط ماه فوریه، رژیم آل خلیفه با حمایت نظامیان سعودی به سرکوب معترضان ضد دولتی پرداخته و چهره‌های سرشناس مخالف از جمله فعالان، پزشکان، پرستاران، وکیلان و خبرنگاران را بازداشت کرده‌اند.



در اعتراضات مردمی در بحرین که با اقدامات سرکوبگرانه نیروهای امنیتی رژیم و حامیان سعودی آنها همراه بوده است، تاکنون بسیاری کشته و ناپدید شده‌اند.