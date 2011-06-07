استان مرکزی قطب تعزیه کشور/ تعزیه نیازمند آسیب شناسی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، تعزیه در نقاط مختلف استان مرکزی حیات دارد و سالانه به خصوص در ماههای محرم و صفر هیئتهای مختلف تعزیه خوانی در کوی و برزن اقدام به تعزیه خوانی می کنند. بیش از همه، تعزیه در تفرش، فراهان و شازند رونق دارد.

اکنون بیشترین تعزیه خوانان حرفه ای و پر آوازه کشور از خطه تفرش و فراهان هستند و نسخه تعزیه خوانی میر انجم متعلق به شازند در استان مرکزی است.

فعالیت 90 گروه تعزیه خوان در استان مرکزی

در حال حاضر 90 گروه تعزیه‌خوان در سراسر استان مرکزی از سوی ارشاد اسلامی استان شناسایی شده‌ است که تلاش برای ساماندهی و توجه بیشار به این هیئت ها وجود دارد.

در قالب فعالیت این گروهها و هیئت ها 520 هنرمند تعزیه‌خوان فعالیت می کنند. به گفته مسئولان تعداد این هیئتها بیش از این تعداد است که در حال شناسایی هستند.

تشکیل شورای تعزیه جوانان استان مرکزی

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان مرکزی گفت: شورای جوانان تعزیه و شبیه‌خوان استان مرکزی در راستای ساماندهی امور تعزیه‌خوانان استان با حکم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آغاز به کار کرد.

حسین جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شورای جوانان تعزیه و شبیه‌خوان استان در راستای ساماندهی گروه‌های تعزیه استان راه‌اندازی شده است.

وی هم‌چنین اصلاح نسخ تعزیه و برگزاری همایش‌ها و سوگواره‌های تعزیه‌خوانی را از دیگر وظایف این شورا عنوان کرد و افزود: یکی از اولویت‌های این شورا شناسنامه‌دار کردن فعالان این هنر در استان است.

جادی گفت: اسماعیل مجللی، محمد نظام‌آبادی،عباس کاووسی، مهدی دریایی، سعید آهنگران‌مقدم و محمد صمدیان، به‌عنوان اعضای این شورا حکم خود را از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان دریافت کرده‌اند.

استان مرکزی قطب تعزیه کشور شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی هم پیش از این از انتخاب استان مرکزی به عنوان قطب تعزیه کشور در سال‌جاری خبر داده بود.

مصطفی مشایخی در گفتگو با مهر افزود: استان مرکزی سابقه بلندی در زمینه تعزیه دارد و این امر استان را به عنوان قطب تعزیه معرفی می کند.

وی با بیان اینکه، رونق این هنر بومی در گروی توجه و ساماندهی هنرمندان آن است، گفت: امید است با این نامگذاری قدم های مفید برداشته شود.

همایش میرانجم، تعزیه نویس برجسته کشور





قرار است امسال همایش میر انجم تعزیه نویس برجسته استان مرکزی که نسخه های وی در اقصی نقاط کشور خوانده می شود در اراک برگزار می شود.

شاعران و تعزیه سرایان اشعار میر انجم تعزیه نویس اراکی را بسیار فخیم و قابل ملاحظه ای می دانند و معتقدند که تاثیر بر مخاطب به وفور در این اشعار دیده می شود.

تعزیه جهان اسلام با تمام گستره خود تنها یک گونه نمایشی دارد که آن تعزیه و مختص ایرانیان است و در این مقوله هنری است که مخاطب به راحتی انسان با مفاهیم دینی وارزشی آشنا می شود.

همایش پژوهشی میرانجم در تیرماه سال جاری، همایش تعزیه نسخ میرانجم، ساخت و طراحی مقبره برای میرانجم در روستای قدمگاه شازند و تهیه مستندات در مورد میرانجم باید برای زنده نگه داشتن قدمت تعزیه استان مرکزی از دیگر اقداماتی است که در استان مرکزی انجام می شود.

حفظ تعزیه نیازمند آسیب شناسی و تقویت نقاط قوت

تدوام و حیات هر هنری به شناسایی نقاط آسیب آن است و تعزیه از این امر مستثنی نیست بر همین اساس، همایشی با همین نام در استان مرکزی برگزار می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی در ادامه برنامه ریزی برای ساماندهی گروه های تعزیه، تفکیک گروه های شهری و روستایی، برگزاری همایش آسیب شناسی تعزیه استان مرکزی، اجرای عموم در اماکن سنتی، اجرای تعزیه در ایام فاطمیه و تشکیل شورای نظارت تعزیه در بحث صدور اجرایی تعزیه را از برنامه هایی دانست که برای ارتقا تعزیه استان مرکزی انجام می شود.

مصطفی مشایخی راه اندازی بانک اطلاعاتی تعزیه خوانان و تعزیه نویسان و تاسیس گنجینه تعزیه استان مرکزی را از دیگر فعالیت های مهم برای ثبت آثار شورای تعزیه استان دانست.

همه عملکردها در دایره دین ثمر بخش است

انتخاب استان مرکزی به عنوان قطب تعزیه کشور، معرفی میر انجم تعزیه نویس مشهور کشور، برگزاری همایش آسیب شناسی تعزیه، تشکیل بانک اطلاعات هنرمندان تعزیه و تشکیل شورای جوانان تعزیه استان مرکزی همه در لوای دین مداری تعزیه گردانان، تعزیه خوانان و متولیان امر است.

همه عشق تعزیه خوانان قدیمی به ارادتی بود که آنان به ائمه داشتند، اصلی که امروز باید آن را در هیئت های تعزیه خوانی آن را یادآوری کرد و حتی درس داد.

تعزیه، روایت حقیقت ناب

تعزیه هنر بومی و مذهبی است که متعلق به مردمانی به دلهای گره کرده به اسلام و ائمه است.این هنر نه اجرای حرکات و موسیقی و شعر است بلکه همه اینها آمیخته به روایتی از دل تاریخ اسلام است.

هنر تعزیه از دل عاشورا برخاسته و حقیقت و جاودانگی را آواز می دهد.

با توجه به استعداد و پتانسیل استان در هنر تعزیه پیش بینی می شود با اجرای این گونه برنامه ها، نه تنها شاهد رشد و پیشرفت این هنر که شاهد جذب جوانان با استعداد به این عرصه و ارتقاء این هنر باشیم.