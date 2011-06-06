غربیها همواره از ولایت فقیه رنج کشیده اند

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی عصر یکشنبه در مراسم گرامیداشت نماینده ولی فقیه در بابل افزود: رهبری ولایت فقیه از ویژگیهای انقلاب اسلامی است که در شرایط مختلف توانست با دسایس دشمنان مقابله کند.

وی اظهار داشت: تکیه بر اسلام از دیگر ویژگیهای انقلاب اسلامی است و این امر سبب شد که هییچگاه تحت تاثیر بیگانگان قرار نگیریم.

نهادینه شدن مردمسالاری دینی در کشور

وی مردمساری دینی را از ویژگیهای نظام اسلامی برشمرد و گفت: مردمسالاری دینی در کشور ما نهادینه شده است.



لاریجانی عنوان کرد: ساختار حکومت جمهوری اسلامی مردمی است و مردم همواره در انتخابها نقش اساسی داشته اند.



رئیس مجلس شورای اسلامی، جریان روحانیت را موجب روشنگری و بیداری در جامعه دانست و گفت: این جریان جامعه را از رخوت بیدار کرد و با جریانهای مارکسیست و غربگرا به مقابله برخاست.

انقلاب اسلامی پخته شده است

وی اظهار داشت: امروز انقلاب اسلامی ایران پخته و قوی شده است و در زمان شروع کسی فکر نمی کرد این نهضت اینگونه تحکیم یابد.

رئیس قوه مقننه، به پیشرفتهای هسته ای ایران اسلامی اشاره کرد و گفت: اگر کسی به ایران حمله کند، موشک های ایران در مقابلش است.

پایداری کشور مستلزم جهاد اقتصادی است



لاریجانی با اشاره به شعار جهاد اقتصادی تاکید کرد: باید برای رونق اقتصادی کشور تلاش شود و و پایداری کشور مستلزم جهاد اقتصادی است.

وی با گرامیداشت یاد آیت الله روحانی نماینده فقید فقیه ولی در بابل گفت: مازندران خطه بزرگان و علماست و آیت الله روحانی از جمله آن است.