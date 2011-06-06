به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دوره رقابتهای ووشو قهرمانی جهان مهرماه سالجاری در آنکارای ترکیه برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران برای دفاع از عنوان قهرمانی خود راهی این مسابقات می شود. به همین منظور رقابتهای انتخابی برای آغاز اردوی آماده سازی فردا سه شنبه در آکادمی ووشو برگزار می شود.

این رقابت ها با حضور65 ووشوکار در دو بخش تالو و ساندا برگزار می شود که از این تعداد 50 نفر در بخش سانداد و در 10وزن به رقابت خواهند پرداخت و سایر ووشوکاران در بخش تالو به رقابت خواهند پرداخت.

بر اساس تصمیم فدراسیون ووشو، غیر از حمیدرضا قلی پور که آسیب دیده است، سایر ملی پوشانی که در بازیهای آسیایی موفق به کسب مدال شدند نیز باید در این دوره از رقابتها شرکت کنند.

در پایان این رقابت ها نفرات اول و دوم اوزان مختلف به اردوی تیم ملی دعوت می شوند. "وی ان دونگ" به همراه محمدرضا جعفری هدایت تیم سانشو و "خو" از چین هدایت تیم تالو را برعهده خواهند داشت. حسین اوجاقی نیز همچنان مدیر فنی خواهد بود.