به گزارش خبرنگار مهر، رافائل نادال عصر یکشنبه در دیداری حساس در فینال رقابت های رولان گاروس در مقابل راجر فدرری قرار گرفت که در این مسابقات فراتر از انتظار ظاهر شده و توانسته بود در نیمه نهایی این مسابقات نوواک جووکوویچ مرد شماره 2 تنیس دنیا را شکست دهد.

در مسابقه فینال اوپن فرانسه مرد شماره یک تنیس دنیا توانست در ست های اول، دوم و چهارم با نتایج 7 بر 5 ، 7 بر 6 و 6 بر 1 از سد مرد شماره 3 تنیس دنیا بگذرد و تنها ست سوم این مسابقه را با نتیجه 5 بر 7 واگذار کند.



این دو تنیسور بزرگ دنیا برای هشتمین بار در فینال گرند اسلم همدیگر را ملاقات می کردند که نادال با این پیروزی ششمین برد خود را در فینال های گرند اسلم مقابل فدرر جشن گرفت.



این مسابقه دقایقی به دلیل بارش باران قطع شد که با توجه به پایان بارندگی و امکان برگزاری مسابقه ادامه یافت تا در نهایت نادال به افتخاری دیگر دست یابد.



راجر فدرر با 16 گرند اسلم رکورد دار است و پس از وی پیت سمپراس با 14 گرند اسلم قرار دارد. نادال هم دهمین گرند اسلم خود را کسب کرد تا با توجه به نیروی جوانی امیدوار به شکست رکورد راجر باشد.