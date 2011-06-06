مهندس وحید شایسته نیک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود تعدادی معترض به آزمون نظام مهندسی در استان قم که هر ساله در سطح کشور برگزار می‌شود، گفت: چند سالی است که شرکت کنندگان در آزمون نظام مهندسی ساختمان به سخت برگزار شدن این آزمون اعتراض دارند.

وی یادآور شد: نحوه طرح سئوالات باید استاندارد باشد تا تعداد معقولی از شرکت کنندگان در آزمون بتوانند قبول شوند و ما نیز در تامین منابع انسانی مشکل نداشته باشیم.



در صورت اجرای قانون مجریان ذی صلاح با کمبود نیرو مواجه می‌شویم



شایسته نیک با بیان این که البته استان قم در رشته عمران کمبود منابع انسانی ندارد، اظهار داشت: اما در صورتی که قانون مجریان ذی صلاح در بخش ساختمان که چند سالی است تصویب و ابلاغ شده ولی تا کنون اجرایی نشده است و امسال در برنامه های ما قرار دارد،اجرا شود، با کمبود نیروی انسانی از جمله در بخش محاسبات سازه مواجه خواهیم شد.



وی با اشاره به این که آزمون نظام مهندسی باید راحت تر برگزار شود، بیان داشت: طراحی سئوالات باید به صورت سطح بندی شده باشد برای مثال برای بخش محاسبات سازه رشته عمران باید برای پایه های پایین و ساختمان های کوتاه آزمون در سطح راحت تری برگزار و برای پایه های بالاتر و ساختمان های بلندتر با توجه به اهمیت سازه، آزمون ها در سطح بالاتری برگزار شود.



تعامل بین وزارت مسکن و علوم بیشتر شود



رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم افزود: همچنین باید تعاملی بین وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وجود داشته باشد و فارغ التحصیلان خروجی دانشگاه ها از سواد مطلوبی برخوردار باشند تا بتوانند در این چنین آزمون هایی موفق شوند.



وی یادآور شد: البته وزارت مسکن و شهرسازی با سالی دو بار برگزار کردن آزمون نظام مهندسی، مشکل را تا حدی تعدیل کرده است اما باز جای کار بیشتری وجود دارد.



با وزارت مسکن مکاتبه شده است



در پاسخ به این سئوال که آیا تا کنون برای معترضین آزمون نظام مهندسی در استان قم کاری صورت گرفته است یا نه، بیان داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم به عنوان مجری برگزار کننده این آزمون مکاتباتی را در این خصوص با وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان متولی آزمون نظام مهندسی در کشور، همچنین سازمان مسکن و شهرسازی استان داشته است.

