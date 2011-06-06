طرح اوقات فراغت کمیته امداد در 15 کانون پیروان ولایت اجرا می شود

محسن ولیئی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در تابستان امسال بیش از 2300 نفر از دانش آموزان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی از برنامه های اوقات فراغت این نهاد در 15 کانون پیروان ولایت بهره مند می شوند.

وی ادامه داد: برگزاری کلاسهای آموزشی فرهنگی، قرآنی، کامپیوتر، نماز، مسائل اجتماعی و خانوادگی از جمله برنامه های پیش بینی شده در طرح غنی سازی اوقات فراغت کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی یادآور شد: اعزام 2610 نفر از دانش آموزان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی به اردوهای تابستانی از دیگر برنامه های پیش بینی شده در قالب طرح اوقات فراغت است.

ولیئی افزود: در تابستان امسال 210 دانشجوی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی به اردوهای سراسری و 2400 نفر از دانش آموزان به اردوهای یک روزه درون استانی از اول تیرماه اعزام می شوند.

وی در ادامه از افتتاح مجتمع فرهنگی کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی در تیرماه امسال خبر داد و گفت: این مجتمع با صرف اعتباری بالغ بر 5 هزار میلیون ریال در مساحتی به وسعت 1100 مترمربع ساخته شده است.