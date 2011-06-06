70 درصد متقاضیان اشتغال چناران دارای تحصیلات عالی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حسینی صبح دوشنبه در کارگروه اشتغال چناران با تاکید بر تکمیل مرکز فنی و حرفه ای شهرک صنعتی این شهرستان، سهمیه تکلیفی شهرستان را برای ایجاد اشتغال در سال جاری بیش از پنج هزار شغل عنوان کرد و بر ضرورت همکاری، تعامل و پیگیری مطالبات و تعهدات دستگاه های اجرایی شهرستان تاکید کرد.

وی افزود: دستگاه های اجرایی و تولیدی شهرستان فرصت های شغلی را در حوزه کاری و نیازهای ضروری آموزشی برای ایجاد فرصت ها، شناسایی و اعلام کند.

فرماندار چناران ادامه داد: فرصت نزدیکی شهرستان به مرکز استان محدودیت های سرمایه گذاری را در شهرستان کاهش داده بنابراین دستگاه های اجرایی خدمات رسان باید از این موهبت استفاده کنند و از موازی کاری و کار خود سرانه و ایجاد مانع برای سرمایه گذاری جدا خودداری نمایند.

وی افزود: مدیران اجرایی باید منافع شهرستان را در اولویت قرار دهند و سیاست های دیکته شده مسئولان استانی خود را با منافع مردم شهرستان مطابقت دهند.

در ادامه نماینده مردم چناران در مجلس شورای اسلامی گفت: ایجاد سامانه و بانک اطلاعات جامع از اشتغال ضروری است و سرمایه‎گذاری در ایجاد اشتغال در چناران کمک به حل مشکل بیکاری در استان است.

محمد دهقان افزود: ‌برای حل مشکل اشتغال در کشور ایجاد یک سامانه دقیق و بانک اطلاعاتی جامع متشکل از مشاغلی که می توان ایجاد کرد، ضروری است.

نماینده مردم چناران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به توسعه مسکن در شهرستان و جذب جمعیت سرریز مشهد در چناران گفت: سرمایه گذاری در بحث اشتغال در چناران کمک به حل مشکل اشتغال در استان است.

دهقان اختصاص 20 درصد از محل درآمد دولت در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به بخش تولید را رقم خوبی عنوان کرد و گفت: اگر این درآمد درست توزیع شود بسیاری از مشکلات تولید حل می شود چنان که توزیع 40 هزار میلیارد تومان در بین مردم کمک خوبی است.