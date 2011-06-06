بام کرمان غرق عطر گل/ جشنواره گل در مرتفع ترین منطقه مسکونی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فصل بهار، لاله زار کرمان در شهرستان بردسیر که به عنوان مرتفع ترین منطقه مسکونی ایران به ثبت رسیده است مملو از گل محمدی می شود.

سرتاسر دشت سرسبز لاله زار شاهد تلاش کشاورزانی است که دشت را غرق گل کرده اند و بیش از دو هزار و 500 هکتار زمین را در لاله زار زیرکشت یکی از مرغوب ترین محصولات کشاورزی کشور برده اند بطوریکه تنها طی 45 روز در کارخانه های گلاب گیری این منطقه پنج هزار تن گلاب درجه یک تولید می شود.

وجود بزرگترین کارخانه گلاب گیری کشور به نام الزهرا در کرمان و صدور اسانس گل محمدی به بزرگترین کارخانه های تولید عطر و ادکلن در فرانسه، آمریکا، آلمان، انگلیس و حاشیه خلیج فارس نشانه مرغوبیت و جایگاه ویژه این محصول در بازارهای جهانی دارد اما علیرغم تمام این پتانسیلها کم توجهی به این صنعت موجب شده است نام گلاب مرغوب لاله زار کرمان در پشت تبلیغات سایر شهرها قرار گیرد و با وجودیکه یک چهارم گلاب کشور در کرمان تولید می شود اما متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

هم اکنون 14 استان مشغول کشت گل محمدی هستند که به ترتیب مرغوبیت و سطح زیر کشت استانهای کرمان در لاله زار ، فارس در میمند، اصفهان در کاشان و آذربایجان شرقی قرار دارند.

سرسبزی و شرایط خاص آب و هوایی در مرتفع ترین منطقه مسکونی ایران بگونه ای است که لاله زار مملو از گلهای مختلف بخصوص گیاهان دارویی نیز شده است.

برندهای برتر عطر جهان مشتریان اصلی گلاب کرمان

گلاب لاله زار بنا به اظهارنظر کارشناسان کشاورزی تنها محصول ارگانیک گل محمدی کشور است به همین دلیل نیز هر روز بر تقاضای خرید مشتریان خارجی این محصول افزوده می شود و کشت گل در لاله زار هر روز گسترش بیشتری می یابد.

این درحالی است که از هر سه تن محصول گل این منطقه یک تن گلاب مرغوب تولید می شود و از هر هشت تن گلاب یک لیتر اسانس بدست می آید.

هر لیتر اسانس گل محمدی لاله زار 15 هزار دلار

نکته قابل توجه اینکه هر لیتر گلاب لاله زار با قیمت هزار و 500 تومان و هر لیتر اسانس نیز با قیمت بیش از 15 هزار دلار در کارخانه های تولید عطر در کشورهای مختلف دنیا فروخته می شود.

از سوی دیگر در مجموع طبق برآورد صورت گرفته هر سال بیش از شش میلیارد تومان گل به کارخانه های تولید گلاب توسط کشاورزان فروخته می شود.

رونق گردشگری در سایه بوته های گل

علیرغم فرهنگ غلط کویری خواندن استان کرمان، کریمان رابطه نزدیکی با طبیعت سرسبز دارند بگونه ای اقلیم های مختلف در این استان کرمان را به ویترینی از فصلهای مختلف در هر زمان از سال تبدیل کرده است در واقع لاله زار با فاصله ای نزدیک از شهر کرمان امکان دسترسی دشتی از گل و سبزه را در حالی در اختیار مردم این منطقه قرار داده است که بسادگی می توان از گرمترین نقطه جهان در دشت شهداد ارتفاعات کوهها هزار در لاله زار را که از سردترین نقاط کرمان محسوب می شود را مشاهده کرد.

صنعت گردشگری در لاله زار در کنار گل محمدی در حال توسعه است به گونه ای که در روزهای تعطیل سال کمتر نقطه ای از این بخش را می توان دید که خالی از گردشگر باشد احداث تاسیسات گردشگری و کمپهای سیاحتی در لاله زار یکی از مهمترین دلایل توسعه این صنعت است.





وجود گل محمدی در منطقه موجب شد که در کوتاه مدت شاهد معکوس شدن روند مهاجرت در لاله زار باشیم و این نشان می دهد اگر در روستاها امکانات مناسب مهیا شود روستائیان تمایلی برای مهاجرت به شهرها نخواهند داشت نکته قابل توجه بالا رفتن چند برابری ارزش افزوده زمین در لاله زار است بطوریکه بسیاری از سرمایه داران شهر نشین نیز هم اکنون به سکونت در این منطقه تمایل پیدا کرده اند.

برگزاری جشنواره گل محمدی و هزاران گردشگر



سرپرست میراث فرهنگی کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: لاله زار با توجه به پتانسیلهای مختلف یکی از نقاط گردشگری استان کرمان محسوب می شود که سرمایه گذاری های گسترده ای طی سالهای اخیر در این بخش صورت گرفته است.

هادی ایرانمنش گفت: در واقع لاله زار مرتفع ترین نقطه استان کرمان است و به مرتفع ترین نقطه ایران که سکونت در آن همچنان وجود دارد نام گرفته است که در مجموع این خصوصیات منطقه را به عنوان جاذبه ای طبیعی در استان مطرح کرده است که فاصله نزدیک آن به شهر کرمان نیز یکی دیگر از خصوصیات این منطقه است.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره گل محمدی در لاله زار تصریح کرد: طی سالهای اخیر برگزاری این جشنواره در استان کرمان مرسوم شده است و هزاران گردشگر از استان کرمان و استانهای مجاور را به خود جذب می کند.

ایرانمنش ادامه داد: برنامه ریزی در راستای توسعه گردشگری و ایجاد امکانات رفاهی و زیر بنایی بیشتر در این بخش شهرستان بردسیر ضروری است و می تواند موجب توسعه در استان کرمان شود.

کیفیت و عیار گل محمدی کرمان مطلوبتر از سایر مناطق کشور/ سایه تبلیغاتی بر گلاب لاله زار



فرماندار بردسیر با تاکید بر لزوم توسعه لاله زار به خبرنگار مهر گفت: بدون شک لاله زار یکی از مهمترین مناطق گردشگری استان کرمان محسوب می شود و به لحاظ شرایط خاص آب و هوایی از قطبهای گردشگری کرمان است.

غلامعلی موحدی ادامه داد: هم اکنون پرورش گل محمدی مهمترین شغل مردم لاله زار محسوب می شود و بیش از دو هزار و 500 هکتار زمین به کشت این محصول اختصاص یافته است و از هر هکتار نیز چهار هزار و 500 تن محصول برداشت می شود که در نهایت به کارخانه های گلاب گیزی و یا تولید عطر در مناطق مختلف دنیا فروخته می شود.

وی با اشاره به مرغوبیت محصول گلاب لاله زار گفت: هر سال بر مشتریان خارجی این گلاب افزوده می شود زیرا در کنار مرغوبیت بسیار بالای محصول ارگانیک بودن کشت گل محمدی در منطقه توجه کارشناسان مختلف را در سراسر جهان جلب کرده است.



وی افزود: طبق آزمایشهای انجام گرفته عیار عطر و کیفیت گل لاله زار به مراتب بیشتر از سایر مناطق است و این نقطه قوت و تمایز گلاب لاله زار با سایر مناطق است.

وجود پتانسیلهای بالقوه ای همچون گل محمدی در لاله زار و توجه بیشترین مسئولان به پتانسیلها و برنامه ریزی در راستای گسترش آنها می تواند در دراز مدت در کنار اینکه استان را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دهد محصولات استان را نیز با وجود مرغوبیت بهتر و کیفیت مطلوب ترین از زیر چتر تبلیغاتی سایر مناطق خارج کند.



