تأکید امام(ره) به مسئولان/ بهترین راهکار برای تحقق اندیشه‌های امام

آیت الله تسخیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اندیشه های شاخص دینی و قرآنی امام خمینی(ره) گفت: امام بر پیاده کردن اخلاق اسلامی قرآنی تأکید داشتند و همواره در دیدارهای خود با اقشار مختلف به ویژه مسئولان مهمترین توصیه ایشان این بود که باید اخلاق قرآنی اسلامی را در وجود فردی و اجتماعی خود پیاده کنیم.

وی یادآور شد: امام خمینی(ره) همواره تأکید داشتند همانگونه که هدف باید اخلاقی باشد وسیله نیز باید اخلاقی و مشروع باشد چراکه وقتی به اخلاق اسلامی پناه ببریم مسائل دیگر زندگی نیز منطقی خواهد شد.



دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به استراتژی امام خمینی(ره) در پیاده کردن این اندیشه های دینی و قرآنی اشاره کرد و افزود: حضرت امام همه راههای ممکن را برای عمق بخشی به اخلاق اسلامی خود طی کردند ، در این راستا هم در حین صحبت با مردم و هم در رابطه با تقریر الگوی اعلا برای مردم، خود نمونه کامل اخلاق اسلامی بودند.



آیت الله تسخیری یادآور شد: امام همواره بر لزوم اینکه مسئولان الگوهای اخلاقی والا باشند تأکید داشتند؛ من به یاد دارم که ایشان وقتی مسئولان وزارتخانه ها به دیدارشان می رفتند می فرمودند هرکس در درون خودش بگوید من وزیرم و باید دیگران مرا به چشم یک وزیر ببینند این دلیل وجود نقطه ضعف در شخصیت اوست که شیطان از راه این نقطه ضعف به درون انسان نفوذ می کند.



دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در پایان تصریح کرد: امام همواره بر اینکه مسئولان الگوی اخلاقی اسلامی باشند تأکید داشتند و به نظرم این مسئله یکی از راههای اصلی تحقق اندیشه های دینی و قرآنی امام (ره) بود.



حجت الاسلام نیک نژاد: امام با ظرفیت سازی معارف قرآنی را نهادینه کرد

حجت الاسلام نصیر نیک نژاد رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران نیز در گفتگو با مهر، با گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام(ره) و شهدای 15 خرداد گفت: امام وصیت نامه خود را با نقل حدیث ثقلین پیامبر اسلام آغاز فرمودند؛ این نشاندهنده توجه امام به جایگاه قرآن و عترت است.

وی تصریح کرد: امام خمینی(ره) قرآن را ثقل اکبر می داند و در جایی از سخنانشان به مهجوری قرآن اشاره دارند اما امروز به برکت تلاشهای ایشان قرآن و کلام وحی در میان مردم به نسبت گذشته از جایگاه بهتری برخوردار است و بخش عظیمی از دغدغه های ایشان در مورد احیای معارف قرآن حل شده است.



وی با اشاره به تأکیدات و رهنمودهای امام در مورد جایگاه قرآن گفت: امام خمینی(ره) قرآن را کتاب راهنمای بشری می دانند و انقلاب اسلامی را بر اساس قرآن پی ریزی و دنبال کردند و البته آینده انقلاب را نیز منوط به پایبندی به رهنمودهای قرآن دانستند. امام در عین اینکه یک فقیه، سیاستمدار، رهبر، عالم دینی و... بودند یک مفسر قرآن هم بودند و برخی کتب تفسیری که از ایشان به جا مانده به ویژه تفسیر سوره حمد آنقدر عمیق و غنی است که بسیاری از مفسران از آن در تفسیر آیات سوره حمد بهره می گیرند.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تهران با اشاره به تدابیر امام در تعمیق بخشی و اشاعه معارف دینی و قرآنی در جامعه تصریح کرد: ایشان با ظرفیت سازی در قانون اساسی، قوانین موضوعه و تأسیس نهادهای متعدد فرهنگی و تأکید بر تربیت کادر تخصصی از جمله سازمان تبلیغات اسلامی به دنبال نهادینه کردن فرهنگ قرآنی در جامعه بودند.



حجت الاسلام نیک نژاد در پایان یادآور شد: امام(ره) در نظام تعلیم و تربیت چه در دانشگاه و چه در مدارس و حوزه ها به کرات رهنمودهایی در مورد توجه به قرآن دارند و از اینکه از قرآن فاصله بگیریم هشدار می دهند. ایشان در نهادینه کردن و تعمیق بخشی به فعالیتهای قرآنی و آوردن قرآن به بطن جامعه اهتمام ویژه ای داشتند و رهبر معظم انقلاب نیز به مانند امام همواره به انس با قرآن توصیه دارند همانطور که در دیدار اخیرشان با مداحان و ذاکران اهل بیت بر این مسئله تأکید فرمودند.

حجت الاسلام نواب: نگاه معرفتی امام(ره) به دین و قرآن/ قرآن دستورالعمل اصلی امام بود

رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب قم، نیز در گفتگو با مهر، قرآن را دستورالعمل اصلی امام خمینی(ره) خواند و با اشاره به تلاشهای روشنگرانه امام برای تبیین اسلام و معارف قرآنی تأکید کرد: امام به دور از تحجر و قشری گری، نگاه معرفتی به دین و قرآن داشتند و بدنبال تبیین روح قرآن برای بودند.

وی افزود: با اینکه امام کمتر در سخنرانیهای خود آیات قرآن را می خواندند اما همواره بدنبال تبیین روح قرآن و آموزه های قرآنی به مردم بودند و اهداف پیامبران را در طول سالهای مبارزه و رهبری خویش برای مردم بازگو فرمودند و به دور از تحجر و قشری گری اسلام معرفتی را تبیین کردند.



رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب قم تأکید کرد: امام در طول مبارزات و روشنگریهای خویش علیه رژیم طاغوت به دور از کارهای نظامی و مسلحانه، و البته با روشنگری اذهان مردم و تبیین معارف اسلامی حکومت ظلم را سرنگون کردند. امام به نصرت خدا و مؤمنین امیدوار بود و هیچگاه در پی زد و بند با سران گروهها و یا کشورها نبود بلکه به خدا توکل داشته و با آگاهی بخشی به مردم به یاری مؤمنین اعتماد داشت.



حجت الاسلام نواب در پایان با بیان اینکه روح قرآن پیام اصلی امام بود، گفت: امام (ره) در طول زندگی پر برکت خویش بدنبال بهره برداری ابزاری از قرآن نبود و همواره دغدغه اجرای فرامین اسلامی را داشت.

حجت الاسلام اعرافی: استراتژی امام(ره) در اجرای اندیشه‌های دینی/جامعیت امام در علوم اسلامی

رئیس جامعه المصطفی العالمیه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر جامعیت علمی امام در علوم اسلامی یادآور شد: ایشان در حوزه عرفان صاحب نظری کم نظیر و در پاره ای مباحث بی نظیر بودند.



حجت الاسلام علیرضا اعرافی با تأکید بر بنیانهای تفکر دینی و قرآنی حضرت امام تصریح کرد: امام بحث "ولایت فقیه " و این اندیشه سیاسی را که مبتنی بر معارف اسلامی است به خوبی تقریر و تنقیح کردند و مبتکرانه این مبحثی را که در کتب بزرگان فقه شیعی وجود داشت را با درک واقعیتهای زمانه مطرح و در قالب کتاب "ولایت فقیه" تبیین کردند و بر اساس آن طرح نویی برای حکومت بر اساس اصول اسلام ریختند.



وی نگاه امام به دین را جامع خواند و افزود: شاید در طول تاریخ ما با نگاه یک جانبه گرایانه برخی افراد به دین مواجه باشیم اما نگاه امام به دین نگاه عبادی، عرفانی، شخصی، اجتماعی، سیاسی و ... است که از این طریق خطوط تقرب الهی را تبیین فرموده و منطبق با دیدگاه الهی و سنت پیامبر اسلام حر کت کردند.



رئیس جامعه المصطفی العالمیه با تأکید بر استراتژی امام در پیاده کردن اندیشه های دینی و قرآنی خویش تصریح کرد: از آنجایی که حضرت امام از واقعیات جامعه و جهان دور نبوده و آگاه به زمانه بودند بر اساس آن مسائل دینی را پیگیری می کردند و با آن شجاعت و درایتی که در وجودشان بود با رویکرد بنیادی آن را در حوزه های مختلف عملیاتی کردند که منجر به حادثه عظیم انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی شد.