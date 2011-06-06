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۱۶ خرداد ۱۳۹۰، ۹:۰۷

نمایشگاه کتاب در چناران برپا شد

نمایشگاه کتاب در چناران برپا شد

چناران - خبرگزاری مهر: به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی در چناران افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان چناران با ورود به عرصه فعالیت فرهنگی اقدام به برپایی نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی و همچنین پایگاه نقاشی کودک کرده است.

بر پایه این خبر، در این نمایشگاه که از عصر یکشنبه در محل پارک ملت این شهر برپا شده است، 10 غرفه شامل هزار و 200عنوان کتاب در زمینه های مذهبی، ادبی، روان شناسی، ولایت، دفاع مقدس، مدیریت و فناوری با هشت هزار جلد در معرض نمایش و فروش گذاشته شده است.
 
همچنین پایگاه نقاشی ویژه کودکان - غرفه عرضه محصولات فرهنگی و صنایع دستی در این نمایشگاه برای بازدید علاقه مندان دایر شده است.
 
این نمایشگاه به مدت 12 روز صبح و عصر در ورودی پارک ملت چناران به روی علاقه مندان گشوده خواهد بود.
کد مطلب 1328338

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