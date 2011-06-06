در گفتگو با مهر اعلام شد: ساخت دستگاه کاهش عوارض مقاومتهای میکروبی/ کنترل مصرف آنتی بیوتیک

مهندس کیهان کروندیان- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر‌ با بیان اینکه این دستگاه قادر به انتخاب سریع و صحیح آنتی بیوتیک موثر بر عفونت های میکروبی بدن دارد، اظهار داشت: علاوه بر این، این دستگاه توان انتخاب اولویت های مناسب بر اساس میزان تاثیر و قدرت آنتی بیوتیک و توان باکتری‌زدایی آنها را دارد.

وی هدف تولید دستگاه آنتی بیوگراف را انجام تستهای حساسیت دارویی میکروبی به صورت خودکار ذکر کرد و یاداور شد: در این دستگاه اساس تشخیص اندازه‌گیری آنتی بیوتیک لیزر است به گونه ای که از طریق نمونه های مختلف بدن چون خون، مایع مغزی و نخاعی، ادرار و خلط اقدام به اندازه گیری و تجویز آنتی بیوتیک مناسب می کند. همچنین برای مستند سازی از روشهای اسکن کردن و پیکسل ویو استفاده می شود.



کروندیان با اشاره به مزایای این دستگاه‌ خاطرنشان کرد: این دستگاه امکان تهیه سند قابل بررسی مجدد و چاپ تصویر از پلیت آنتی بیوگرام را در برگ جواب بیمار فراهم می کند ضمن آنکه متخصصان را در انتخاب صحیح آنتی بیوتیک با توجه به نوع پاتوژن یاری می دهد.



مجری طرح با بیان اینکه در اکثر کشورهای پیشرفته و اروپایی برای تجویز آنتی بیوتیک توسط پزشک از طریق روشهای دستی و خط کش و کولیس استفاده می‌ شود، اضافه کرد: این در حالی است که این دستگاه می تواند با دقت صددرصدی اقدام به انتخاب آنتی بیوتیک مناسب کند.



این پژوهشگر با بیان اینکه شعار سازمان جهانی بهداشت در سال جاری میلادی مبارزه با میکروب های مقاوم است که باعث مرگ و میر بیماران بدحال در ICU می شود، ادامه داد: مصرف بی رویه آنتی بیوتیک توسط مردم و تجویز خارج از استاندارد آن توسط پزشکان باعث افزایش مقاومت میکروبها در بدن شده و سالانه جان بسیاری از انسانها را می گیرد؛ از این رو سازمان جهانی بهداشت به این موضوع به عنوان معضل اساسی در سال جاری میلادی توجه کرده است.



به گفته وی با استفاده از این دستگاه بیماران علاوه بر اینکه از عوارض جانبی برخی آنتی بیوتیک های به ویژه بر روی کلیه ها در امان خواهند بود، معضلات ناشی از مقاومت میکروبها بر اثر استفاده بی رویه از آنتی بیوتیک از بین می رود.